Oscar Isaac sobre ‘Frankenstein’ y la canalización de Prince y Jimi Hendrix

Óscar Isaac se lo pasó en grande interpretando a una de las almas más torturadas de la literatura.

En la reinvención de Guillermo del Toro de “frankenstein«, Isaac asume el papel de Victor Frankenstein y describe su actuación como inesperadamente placentera a pesar de la oscuridad del personaje. Incluso admitió ante Del Toro que le preocupaba lo mucho que disfrutaba interpretando a un hombre consumido por la rabia y la obsesión.

«No esperaba que interpretar a este personaje fuera tan divertido y alegre», dice Isaac durante la Variedad Podcast del circuito de premios. «Quiero decir, algunas cosas oscuras. Este tipo tiene mucha rabia, tiene mucho daño y, aun así, lo encuentro realmente divertido».

En este episodio, Isaac habla sobre cómo interpretar uno de los personajes más prolíficos de toda la literatura, cómo encontró una familia en Guillermo Del Toro y por qué eso ha determinado su forma de pensar sobre a quién decirle «sí» en Hollywood.

FRANKENSTEIN, Oscar Isaac como Victor Frankenstein, 2025. ph: Ken Woroner / © netflix / cortesía de la Colección Everett ©Netflix/Cortesía Colección Everett

La explicación de Del Toro para esta paradoja le reveló a Isaac que Víctor Frankenstein opera sin dudas ni vacilaciones, hasta el catastrófico momento de ajuste de cuentas.

“Él dijo inteligentemente: ‘Bueno, tal vez porque estás interpretando a un personaje que no tiene ninguna duda’”, recordó Isaac. «Durante toda la primera mitad de la película, tal vez más, él trata sin duda de lo que quiere hacer y lo que necesita hacer, a pesar de que está alimentado por la rabia, el resentimiento y el desafío».

La película de Netflix, que cuenta con un elenco que incluye a Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth, presenta un Frankenstein visualmente impactante. Isaac luce un cabello oscuro y suelto que evoca íconos del rock, una elección deliberada que posiciona a Víctor más como un artista que como un científico.

“Guillermo y yo hablamos mucho de que él es más un artista que un científico, que se mueve por el espacio como un músico, como Prince o como Jimi Hendrix”, explicó Isaac, señalando que la diseñadora de vestuario Kate Hawley se inspiró en el estilo de Hendrix de los años 60.

El look requirió ocho meses de compromiso y la producción duró 105 días. Isaac trabajó con su peluquero de toda la vida Tim Nolan, quien ha colaborado con él desde 2017 y ayudó a crear looks memorables, incluida la barba distintiva de su personaje en “Dune”.

El enfoque de Del Toro hacia el cuento clásico implica un recurso narrativo crucial: toda la historia se cuenta desde la perspectiva de Víctor, lo que lo convierte en un narrador poco confiable. Este marco le permitió a Isaac explorar las distorsiones psicológicas del personaje.

«Es una historia que él cuenta sobre sí mismo, por lo que no es necesariamente cierta», comparte Isaac. «Dice que parte de esto es cierto, otra parte no, pero todo es verdad, lo que significa que así es como se sintió».

La elección de Goth en papeles duales como la madre de Víctor y Elizabeth contribuye aún más a la narración poco confiable. «En su opinión, esa es la única mujer que ha visto: su madre», explicó Isaac, sugiriendo que Víctor permanece emocionalmente congelado a los 12 años, cuando su madre murió y él culpó a su padre.

Isaac interpreta la creación de la criatura como el intento de Víctor de resucitar a su propio niño interior herido. «Es demasiado doloroso incluso mirarlo, así que decide intentar destruirlo», expresa. “Y este niño, este niño resucitado de entre los muertos, tiene que perseguirlo hasta los confines de la tierra para perdonarlo”.

A diferencia de las representaciones naturalistas, del Toro dirigió a Isaac hacia una representación intensificada, casi operística. El director describió al personaje como un arquetipo junguiano, lo que obligó a Isaac a priorizar la precisión técnica sobre el realismo psicológico.

“Guillermo rápidamente, cuando empezamos, dijo: ‘Esta no es una actuación naturalista’”, recordó Isaac. «Es como un arquetipo junguiano. Ahora bien, no puedes interpretar un arquetipo, pero la idea es apoyarte en su oscuridad, en su identidad volviéndose loca. Hay algo elemental en él».

El enfoque contrasta con el método de actuación típico. Isaac consultó con Waltz sobre si los actores deberían ver sus propias tomas, y Waltz advirtió que creer que lo estás haciendo bien «es un problema real».

La producción profundizó la relación de Isaac con Del Toro más allá de una típica colaboración entre director y actor. Isaac lo describe como “encontrar a un familiar perdido”, comparando la experiencia con “hacer una película con mi tío”.

«Creo que no ha pasado un día sin que hablemos desde entonces», dice Isaac.

Este vínculo ha cambiado el enfoque de Isaac a la hora de seleccionar proyectos. Después de equilibrar películas independientes como “A Most Violent Year” con éxitos de taquilla como “Star Wars: The Last Jedi”, ahora prioriza a las personas involucradas por encima de la calidad del guión únicamente.

«No basta con que sea un buen personaje, un buen guión y un buen director», reflexiona Isaac. «Es: ¿Con quién voy a vivir la vida? ¿Con quién voy a alterar la rutina de mi familia para irme a algún lugar y colaborar?»

El contagioso entusiasmo de Del Toro por el cine crea una atmósfera que Isaac encuentra poco común en la industria. Destaca la generosidad del director hacia otros cineastas y su enfoque en celebrar lo que ama en lugar de criticar lo que no ama.

«Está mucho más interesado en las cosas que ama que en las que odia», observó Isaac. «Es mucho más interesante y emocionante compartir las cosas que le encantan».

“Frankenstein” representa lo que Isaac llama una “narración latinoamericana” del cuento gótico, guiada por la emoción y el deseo. Es una interpretación punk-rock de la literatura romántica, filtrada a través de las décadas de Del Toro absorbiendo el material original y refractándolo a través de su visión distintiva.

Para Isaac, el papel puede representar una de sus actuaciones más exigentes técnicamente y emocionalmente complejas hasta la fecha. Nada mal para una estrella de rock.

