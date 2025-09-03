Oscar Isaac abraza a Julian Schnabel como ‘en la mano de Dante’ se estrena

Oscar Isaac anotó su segunda ovación de Venecia en cinco días como Julian SchnabelSpán literario «En la mano de Dante«Se estrenó a ocho minutos de aplausos el miércoles por la noche. Isaac también protagonizó» Frankenstein «de Guillermo del Toro, que debutó en el Lido el sábado a una entusiasta recepción de 13 minutos.

A medida que los créditos rodaron en «In the Hand of Dante», en el que Isaac interpreta al poeta del siglo XIV Dante Alighieri y al autor del siglo XXI Nick Tosches, el actor abrazó a su director y saludó a una multitud de fanáticos adoradores.

Anteriormente en la alfombra roja, Isaac posó para fotos con el coprotagonista Jason Momoa, que llevaba un traje rosa bebé con Birkenstocks a juego. Aunque Momoa entró en Sala Grande de Venecia con su director y el elenco, el actor pronto salió antes de que comenzara la película y no estuvo presente para la Ovación. Los coprotagonistas de la película Gal Gadot, Gerard Butler, Martin Scorsese y Al Pacino tampoco pudieron asistir.

Basado en la novela del mismo nombre de Tosches, «En The Hand of Dante» sigue a un autor actual de la ciudad de Nueva York, ya que está alistado para confirmar los orígenes de un manuscrito que se cree que es el poema escrito a mano de Dante Alighieri «La comedia divina».

«Después de la repentina muerte de su hija, Nick es convocado del exilio autoimpuesto por un Don de la mafia por su experiencia en el escritor italiano. Con la ayuda de un asesino impredecible llamado Louie, la pareja se embarcan en un viaje oscuro y asesino para robar y autenticar el trabajo sin precedentes», lee la sinopsis de la película. «Moviéndose entre los siglos XXI y XIV, ‘en la mano de Dante’ se unen las vidas de Nick y Dante en su obsesiva búsqueda de amor, belleza y lo divino».

Isaac lidera la película como Tosches y Dante, con el elenco repleto de estrellas que incluye a Gadot, Butler, Pacino, John Malkovich, Scorsese, Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore y Benjamin Clementine.

Junto con el estreno de «In the Hand of Dante», Schnabel está siendo honrado con la gloria de Cartier al Premio del Cine de Cineales. El artista y director estadounidense tiene una larga historia con Festival de Cine de VeneciaGanando su Gran Premio del Jurado en 2000 para «Before Night Falls» y también estrenando sus películas «Miral» (2010) y «At Eternity’s Gate» (2018) allí, con la última ganadora de Willem Dafoe el premio al Mejor Actor por su interpretación de Vincent Van Gogh.