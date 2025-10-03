Oscar, Globo de Oro, plazos de SAG

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios Jefe Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados ​​en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Getty

Calendario de la temporada de premios (actualizado el 3 de octubre de 2025): El camino a los Oscar es un maratón, no un sprint.

Este calendario es su guía definitiva para la temporada de premios 2025-2026: mapeando los momentos clave, los hitos y las fechas imprescindibles que dan forma a la carrera más competitiva de Hollywood. Desde las primeras nominaciones hasta los plazos finales de votación, este recurso lo mantiene actualizado sobre los eventos que se construyen hacia los premios de la Academia.

Como líder de la industria en cobertura de premios, predicciones y análisis, Variety le brinda el desglose más completo de la temporada, que abarca los Oscar, Emmys, Grammys y Tonys. También encontrará anuncios y ceremonias fundamentales de los Globos de Oro, Screen Actors Guild (SAG), Producers Guild of America (PGA), Directors Guild of America (DGA) y más.

Todas las fechas y eventos principales se destacan en negrita para una referencia rápida. Marque esta página y vuelva a consultar con frecuencia, ya que las actualizaciones y las nuevas entradas se agregarán durante toda la temporada. Tenga en cuenta que todas las fechas están sujetas a cambios.