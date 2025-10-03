Oscar, Globo de Oro, plazos de SAG

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias de premios y contenido relacionado durante todo el año, con lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, EmmysCeremonias de premios Grammys y Tony, comisariada por Variedad Editor de premios Jefe Clayton Davis. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual en la carrera y no reflejan las preferencias personales para ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competiciones son fluidas y están sujetas a cambios basados en el zumbido y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.
Calendario de la temporada de premios (actualizado el 3 de octubre de 2025): El camino a los Oscar es un maratón, no un sprint.
Este calendario es su guía definitiva para la temporada de premios 2025-2026: mapeando los momentos clave, los hitos y las fechas imprescindibles que dan forma a la carrera más competitiva de Hollywood. Desde las primeras nominaciones hasta los plazos finales de votación, este recurso lo mantiene actualizado sobre los eventos que se construyen hacia los premios de la Academia.
Como líder de la industria en cobertura de premios, predicciones y análisis, Variety le brinda el desglose más completo de la temporada, que abarca los Oscar, Emmys, Grammys y Tonys. También encontrará anuncios y ceremonias fundamentales de los Globos de Oro, Screen Actors Guild (SAG), Producers Guild of America (PGA), Directors Guild of America (DGA) y más.
Todas las fechas y eventos principales se destacan en negrita para una referencia rápida. Marque esta página y vuelva a consultar con frecuencia, ya que las actualizaciones y las nuevas entradas se agregarán durante toda la temporada. Tenga en cuenta que todas las fechas están sujetas a cambios.
Octubre de 2025
6 de octubre: Premios de la Academia de Estudiantes
8 de octubre: Nominaciones a los premios Artios, categorías no cinematográficas (Sociedad de Casting)
17 de octubre: Premios Emmy diurnos
20 de octubre: Nominaciones a los Premios Documentales de Critics Choice
23 de octubre: Billboard Latin Music Awards
28 de octubre: Nominaciones a los premios de películas de Gotham
Noviembre de 2025
2 de noviembre: BAFTA Honores (Cine, TV y juegos)
3 de noviembre: Nominaciones a los Premios de Cine Independientes Británicos
7 de noviembre: Nominaciones a los Premios Grammy
9 de noviembre: Critics Choice Documentary Awards
16 de noviembre: Goberne Awards (Academia de Artes y Ciencias de la Cine de películas)
18 de noviembre: nominaciones a la academia de cine europeo
19 de noviembre: premios de Hollywood Music in Media
30 de noviembre: British Independent Film Awards
Diciembre de 2025
1 de diciembre: Gotham Film Awards
3 de diciembre: Nominaciones a los Premios Spirit
4 de diciembre: Nominaciones de TV de los Premios Critics Choice
5 de diciembre: Critics Choice Awards Nominaciones al cine
8 de diciembre: Nominaciones a los Premios del Globo de Oro / Comienza la votación de la lista de Oscar / Asociación Afroamericana de Críticos de Cine
10 de diciembre: Nominaciones a TV de los Publicists Publicists de ICG
12 de diciembre: Nominaciones a los Premios del Gremio de Diseñadores de disfraces / Finaliza la votación de la lista corta de los Oscar /
15 de diciembre: Comienza la votación de la nominación del Gremio de Directores del Gremio de América / Comienza la votación de la nominación del gremio de actores
16 de diciembre: Listas de Oscar anunció / Nominaciones de los Premios SCL (Sociedad de Compositores y Liricistas)
17 de diciembre: Awards Artios (Casting Society Awards) Nominaciones (película)
18 de diciembre: Comienza la votación de la nominación del Gremio de Productores del Gremio de América
29 de diciembre: Nominaciones a los premios MUAHS (maquillador y gremio de estilistas)
Enero de 2026
2 de enero: Palm Springs International Film Awards
4 de enero: Critics Choice Awards / Screen Acors Guild Nominación a la votación de la votación
6 de enero: Gala del Círculo Cítrico de Cine de Nueva York.
7 de enero: Nominaciones a los premios SAG / Nominaciones al premio del Gremio de Directores de Arte
8 de enero: Nominaciones de la Sociedad Americana de Cinematógrafos (ASC) / Directores Guild of America Nominations (DGA) y directores Guild of America Winner La votación de la votación / productores Guild of America Nominación La votación finaliza
9 de enero: nominaciones a los premios PGA / BAFTA Longlists anunciadas /
10-11 de enero: las proyecciones de nominación al Oscar (horneados) se realizarán para las categorías de casting, maquillaje y peinado, sonido y efectos visuales.
11 de enero: Golden Globe Awards
12 de enero: Comienza la votación de la nominación al Oscar / Motion Picture Sound Editores Nominaciones de Reel Golden (MPSE)
13 de enero: Visual Effect Society Nominations (VES) / National Board of Review Awards Gala
14 de enero: los publicistas de ICG premian las nominaciones de la película / el Ganador del Gremio de los Actores de la pantalla Comienza la votación de la votación
16 de enero: La votación de la nominación al Oscar termina
17 de enero: European Film Awards
20 de enero: Nominaciones de la Sociedad de Audio de Cinema (CAS)
22 de enero: nominaciones al Oscar
27 de enero: Nominaciones a los Premios del Gremio de Escritores / Nominaciones de BAFTA / Nominaciones de los Premios Ace Eddie (editores de cine estadounidenses)
Febrero de 2026
1 de febrero: premios Grammy
6 de febrero: Directors Guild of America Winner Voting finaliza / SCL Awards
7 de febrero: Premios DGA
12 de febrero: Premios del gremio de diseñadores de vestuario
14 de febrero: premios Muahs
15 de febrero: Film Independent Spirit Awards
22 de febrero: los premios BAFTA
25 de febrero: Visual Effect Society Awards (VES)
26 de febrero: Artios (Casting) Awards / Comienza la votación del ganador del Oscar
27 de febrero: la votación de la votación del Guilio de los Premios Ace Eddie / Actores Screen Acors
28 de febrero: Premios PGA / Directores de arte Guild Awards
Marzo de 2026
1 de marzo: premios SAG
5 de marzo: La votación del ganador del Oscar termina
7 de marzo: Cinema Audio Society Awards (CAS)
8 de marzo: Writers Guild Awards / American Society of Cinematographers Awards (ASC) / Motion Picture Sound Editores Golden Reel Awards (MPSE)
13 de marzo: Awards de publicistas de ICG
15 de marzo: Premios de la Academia
Abril de 2026
28 de abril: Presentación de premios científicos y técnicos