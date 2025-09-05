Orson Welles Baths Blashs Generated Ai ‘Magnificent Ambersons’

El Orson Welles Objetos de bienes para inicio de IA Estudio de FableLos planes de «reconstruir» las imágenes perdidas de la función de 1942 del director «Los magníficos ámeros«Que tenía 43 minutos cortados de su edición lanzada.

Edward Saatchi, el CEO de la compañía respaldada por Amazon, apareció en «Box Squawk» de CNBC El viernes por la mañana, para anunciar la plataforma AI de su compañía, Showrunner generará imágenes que recrearán secuencias eliminadas de lo que consideraba la «obra maestra en ruinas» de Welles, diciendo que la tecnología AI lo traerá «de vuelta a la vida».

En una declaración a VariedadEl patrimonio de Welles dijo que no se informó de los planes de Fable para abordar los «magníficos Ambersons». El patrimonio también señaló que mantiene la aprobación de la tecnología AI en sus esfuerzos para licenciar un modelo de voz de Welles para empresas comerciales.

«Vimos los diversos artículos sobre Ambersons hoy. En general, la finca ha adoptado la tecnología AI para crear un modelo de voz destinado a ser utilizado para el trabajo de VO con marcas. Dicho esto, este intento de generar publicidad en la parte posterior de Welles Creative Genius es decepcionante, especialmente porque ni siquiera se nos dio la cortesía de un jefe», escribió un portavoz de Welles Estate. «Si bien la IA es inevitable, aún no puede reemplazar los instintos creativos residentes en la mente humana, lo que significa que este esfuerzo para hacer que Ambersons sea todo un ejercicio puramente mecánico sin ninguno de los pensamientos singularmente innovadores o una fuerza creativa como Welles».

Un portavoz de Showrunner no respondió para hacer comentarios.

En «Squawk Box», Saatchi no especificó qué escenas «Ambersons» generadas por AI de Showrunner usarían como referencia, ya que no existe ninguna de las imágenes de corte de la versión original de Welles. El guión de tiro original de Welles ha sido archivado, al igual que algunas de sus notas sobre cómo deseaba que la película fuera cortada.

Junto con la presentación de sus planes para «Ambersons», Saatchi promocionó las habilidades de Showrunner al afirmar que la plataforma AI ya ha generado «nuevos episodios» de «South Park». La entrevista también presentó una recreación animada generada por IA de un episodio de «caja de cuadrados», en el que los anfitriones entrevistan a un robot AI diseñado como un terminador, que Saatchi describió como «divertido». Más tarde, el CEO dijo que la tecnología de la compañía podría marcar «potencialmente el final de la creatividad humana», que predice un mundo donde «disfrutamos el entretenimiento creado por la IA».

«Los magníficos Ambersons», el seguimiento de Welles a «Citizen Kane», fue lanzado a los cines en 1942 después de una amarga batalla en la sala de edición entre el director y los ejecutivos de RKO Pictures. El estudio terminó cortando un corte de 131 minutos a 88 minutos, eliminando lo que Welles describió como el «tercer acto completo» de la historia. La versión comprometida era un tema lamentable para Welles, quien permaneció convencido de que las imágenes eliminadas se perdieron definitivamente. Como él lo dijo, «destruyeron a los ámeros y me destruyó».