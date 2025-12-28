Oro vs Plata, ¿Cuál es la inversión más rentable en 2026? Esta es la visión del analista

Jacarta – En 2025, que no es Y perak mostró un rápido aumento e incluso se convirtió en el foco principal del mercado mundial de productos básicos. Ambos metales preciosos se dispararon rápidamente cuando el principal índice bursátil del mundo se mantuvo relativamente estancado, lo que desencadenó la inversión antes del año. 2026.

Citando de Precio del oroen un año, el precio mundial del oro aumentó un 70,83 por ciento a un nivel de 4.534,16 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 76,01 millones (tipo de cambio estimado de Rp. 16.670 por dólar estadounidense) por onza el domingo 28 de diciembre de 2025. Mientras tanto, el precio de la plata se disparó un 144,91 por ciento en el último año a 79,25 dólares estadounidenses o Rp. 1,32 millones por onza.

El director de materias primas, divisas y negocios internacionales, Anand Rathi Share & Stock Brokers, Naveen Mathur, dijo que los dos metales preciosos comenzaron el próximo año con una base sólida. Los fundamentos del oro y la plata siguen siendo sólidos, aunque se espera que la tasa de aumento sea más moderada de cara a 2026.

«Ambos metales preciosos (oro y plata) entran en 2026 con fundamentos sólidos, aunque es probable que los rendimientos sean más normales que en 2025», dijo Mathur, citado por Los tiempos económicos el domingo 28 de diciembre de 2025.

Ilustración de metales preciosos (oro)

Cree que el oro seguirá moviéndose de manera constante, respaldado por las expectativas de una reducción de las tasas de interés globales, la incertidumbre geopolítica, las compras de los bancos centrales, el debilitamiento del dólar estadounidense y las continuas entradas de ETF. Mientras tanto, se considera que la plata tiene potencial para superar al oro en términos porcentuales porque tiene un doble papel como metal precioso y metal industrial, aunque su volatilidad es mayor.

Una opinión similar expresó el vicepresidente de la India Bullion & Jewelers Association (IBJA), Aksha Kamboj, quien estima que el oro y la plata seguirán en la zona positiva hasta finales de 2026. Sin embargo, considera que el movimiento se caracterizará por fluctuaciones en línea con la fuerte demanda.

En términos de proyecciones de precios, una serie analista clavija objetivo bastante optimista. El director general de RiddiSiddhi Bullions Ltd y presidente de IBJA, Prithviraj Kothari, predice que los precios del oro tienen el potencial de alcanzar entre 5.000 y 5.500 dólares por onza en 2026, en línea con el sentimiento positivo de los recortes de tasas de interés, las compras de los bancos centrales y las preocupaciones fiscales globales.

«La plata podría superar al oro en términos porcentuales, con un objetivo de entre 75 y 80 dólares por onza, respaldada por la demanda industrial y la escasez de oferta», dijo Kothari.