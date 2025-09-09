Orion de Amazon MGM Nabs Leigh Janiak’s Thriller ‘Harness’

Amazon MGM etiqueta Orión ha recogido un paquete caliente de Auteur Rising Leigh JaniakEl escritor y director que está girando oficialmente del género de terror que la hizo ver en Hollywood.

Janiak dirigirá y producirá «arnés» ejecutivo para la etiqueta dirigida por Alana Mayo y la productora Eizabeth Banks, de su propio guión que hizo la lista negra en 2023. El proyecto se describe como un thriller ambientado en una secta horrible del mundo de las apuestas deportivas en los años 80.

«En el mundo violento de las carreras subterráneas de los caballos, una aspirante a jinete y su cuñado entrenador se enredan en una relación ilícita llena de sangre, sudor y sexo que empuja los límites de sus cuerpos y la ley», se lee en la lista de logline de la lista negra del proyecto. El casting está actualmente en marcha.

Banks ‘Brownstone Productions, la compañía detrás de «Cocaine Bear» y la franquicia «Pitch Perfect», se movió rápidamente para sacar el guión de la mesa de los competidores. Los directores de Brownstone Max Handelman y Alison Small producirán. La compañía anteriormente hizo la ruptura independiente «Bottoms», dirigida por Rachel Sennott y Ayo Edebiri, con Orion.

Janiak dirigió múltiples episodios de la célebre miniserie de HBO «The Staircase», y notablemente dirigió la trilogía de películas de 2021 «Fear Street» para Chernin y Netflix (filmando las tres características consecutivamente).

Brownstone está ocupado. Su pizarra de cine actual incluye «Dreamquil», protagonizada por Banks y John C. Reilly, y «Relaciones Exteriores», protagonizada por Glenn Powell y Nick Jonas (en desarrollo en Amazon MGM Studios). En el lado de la televisión, los próximos proyectos incluyen «Pitch Perfect: K-Pop Idols» y «Crush» bajo un primer vistazo a Universal, y The Sintitled Karen Read Se lee Limited Series para Prime Video y Warner Bros.

Janiak está representado por Verve y Yorn Levine.