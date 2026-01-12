Un equipo que ha hecho algunos cambios notables esta temporada baja es el Orioles de Baltimore. Se sumergieron en el grupo de agentes libres y consiguieron al ex Mets de Nueva York primera base pete alonso. Eso fue un gran revuelo ya que superaron a uno de sus rivales de división, el Medias Rojas de Bostonpara el.

También han añadido algunas piezas, incluido el jardinero Taylor Ward desde Ángeles de Los Ángeles. Baltimore también ha agregado algo de pitcheo. Adquirieron al derecho Shane Baz del Rayos de la Bahía de Tampa y recontrató a Zach Elfin. La parte superior de su rotación está definida, pero hay preguntas en torno a la parte final de la misma. Queda un lanzador agente libre que encajaría perfectamente, según un Grandes Ligas escritor.

Los Orioles de Baltimore figuran como la opción perfecta para el lanzador agente libre Chris Bassitt

David Schoenfield de ESPN enumeró algunos ajustes discretos con algunos de los agentes libres restantes. Un agente libre que vinculó con los Orioles fue el derecho Chris Bassitt. Como back-end del titular de la rotación, un partido con Baltimore tiene sentido.

«Bassitt ha sido el más confiable de los tres con cuatro temporadas consecutivas de más de 30 aperturas y una tasa de ponches que apenas se ha movido año tras año, ubicándose entre 22.2% y 22.6% cada temporada. Está entrando en su temporada de 37 años en 2026 y no enciende el radar, pero su consistencia y durabilidad lo convierten en una apuesta bastante segura como opción de mitad de rotación», escribió Schoenfield.

Los Orioles están en la cima de la rotación con Trevor Rogers y Kyle Bradish. Se espera que Grayson Rodríguez compita por un lugar en la rotación en los entrenamientos de primavera, y con Eflin de regreso en la mezcla, Bassitt sería una incorporación de bajo riesgo y alta recompensa.

Los Orioles tienen sentido para Chris Bassitt

Baltimore se perdió los playoffs por primera vez en dos años en 2025. Eso se debió en gran parte a su rotación titular. Baz de los Rayos es una buena incorporación, pero Bassitt sería una incorporación veterana que es la definición de alguien que come entradas.

Hizo 31 aperturas para los Azulejos la temporada pasada y registró 170,1 entradas, que fue su cuarta temporada consecutiva de más de 170 entradas. Tuvo marca de 11-9 con efectividad de 3.96 y WAR de 2.1. Jordan Leandre de Sólo béisbol predijo un contrato de uno o dos años con un AAV de entre 10 y 16 millones de dólares. Ese sería un trato más barato que hacer un gran cambio por Framber Valdez o Ranger Suárez.

«Elevar la base de la parte trasera de la rotación con un lanzador tan confiable como Bassitt podría contribuir en gran medida a mejorar las probabilidades de playoffs de Baltimore. Sin mencionar que existe un precedente de los Orioles apuntando a brazos con kilometraje, ya que agregaron a Sugano junto con Charlie Morton el invierno pasado», escribió Leandre.

Los Orioles necesitan mantener el ritmo en la Liga Americana Este. El Azulejos de Toronto se están cargando para otra carrera, y el Yankees de Nueva York están obligados a hacer un movimiento. Los Medias Rojas son el único equipo que es difícil de descifrar.

«Baltimore es uno de los mercados de béisbol más subestimados de la liga. Cuando son buenos, esa multitud se presenta en masa. La alineación debería ver una regresión positiva en 2026, pero la rotación necesita un impulso», añadió Leandre.

Agregar algo de pitcheo debería convertir a los Orioles en un factor en un Este de la Liga Americana cargado en 2026.