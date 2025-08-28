Origins establece el tributo a David McCallum con Adam Campbell como Ducky

Temporada 2 de «NCIS: Origins«Incluirá un episodio especial dedicado a David McCallumquien interpretó al Dr. Donald «Ducky» Mallard durante las primeras 20 temporadas de la serie insignia «NCIS» antes de su muerte en 2023.

Titulado «The Edge», el episodio tributo presentará Adam Campbell Repetiendo el papel de Young Ducky, que ha interpretado como estrella invitada en cuatro episodios a lo largo de la racha de «NCIS». Según el Logline oficial para el episodio, «Ducky es enviado a Camp Pendleton para seguir al equipo mientras trabajan un caso y, en el proceso, se vuelve a conectar con Gibbs después de los dos caminos cruzados años antes».

El episodio se titula después de la canción del mismo nombre de McCallum, que se presentará en el episodio. La canción, que es un instrumental, se lanzó a través de Capitol Records en 1996 y es conocida como la muestra en la introducción al sencillo de 2000 del Dr. Dre y Snoop Dogg «The Next Episode».

«Queríamos hacer este episodio para honrar el recuerdo de nuestro querido amigo David McCallum», dijo los showrunners de «NCIS: Origins» Gina Lucita Monreal y David J. North en un comunicado. «Fue un miembro amado de la familia ‘NCIS’ durante tantos años y somos increíblemente afortunados de tener al talentoso Adam Campbell de regreso para dar a la versión más joven de este personaje icónico una vez más.

«NCIS: Origins» es narrada por la estrella original de «NCIS» Mark Harmon, quien originó el papel de Leroy Jethro Gibbs. La serie está protagonizada por Austin Stowell como joven Gibbs a principios de los 90. La temporada 2 sigue al equipo NCIS Camp Pendleton, dirigido por Mike Franks (Muse Watson en la temporada original, con la versión joven «Origins» interpretada por Kyle Schmid) y la carrera temprana de Gibbs como agente especial.

Monreal y North sirven como productores ejecutivos de «NCIS: Origins» junto con Harmon y Sean Harmon, y CBS Studios produce la serie. La temporada 2 se estrena el 14 de octubre.