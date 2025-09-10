Origins ‘Casts Spence Moore, Charlie Mann como Ghost y Tommy

«Poder: orígenes«Ha encontrado su fantasma y Tommy.

Spence Moore y Charlie Mann Interpretará los personajes respectivos de la serie Starz Prequel, que encarnará las versiones más jóvenes de los personajes interpretados por Omari Hardwick y Joseph Sikora en la franquicia «Power».

«Origins» recibió un Orden de 18 episodios en Starz. La spin -off también contará con la estrella de «Power Book III: Raising Kanan» Mekai Curtis, repitiendo su papel de Kanan Stark.

Starz describe la primera temporada de «Origins» como una «exploración divertida y rebelde de un nuevo período de tiempo en la franquicia ‘Power'» que «resaltará la audacia desenfrenada de los hombres jóvenes en ascenso, decididos a convertirse en leyendas en el juego».

Sascha Penn («Power Book III: Raising Kanan») servirá como el showrunner, escritor y productor ejecutivo de «Origins», que proviene de Lionsgate TV. «Estoy emocionado de continuar explorando las historias de origen de los Padres Fundadores del Universo ‘Power'», dijo Penn en un comunicado. «Las historias de fondo de Ghost y Tommy han alimentado años de fascinación constante y especulaciones entre los fanáticos, y estoy encantado de poder responder algunas preguntas de larga data y compartir nuevas capas de la historia que los espectadores no verán venir».

«Origins» es el cuarto spin -off en el universo «Power», uniéndose a la serie original, «Power Book II: Ghost», «Power Book III: Raising Kanan» y «Power Book IV: Force».

Courtney A. Kemp, el creador de «Power» y Showrunner original, sirve como coguionista en el piloto y también produce ejecutivo a través de su banner, final del episodio. Otros EP incluyen a Curtis «50 Cent» Jackson a través de su cine y televisión G-Unit, Mark Canton a través de Canton Entertainment. Chris Selak y Pete Chatmon también son productores ejecutivos.