Origine Helm de Italia está oficialmente presente en Indonesia, esta es una lista de precios

Yakarta, Viva – cascos originales, marca timón origen ItaliaAhora oficialmente presente en el mercado indonesio con una línea completa de productos. Su presencia es un soplo de aire fresco para los automovilistas que desean un casco elegante, cómodo y tienen una protección óptima.

Conocido como un diseño retro icónico que es adecuado para motociclistas clásicos y motocicletas personalizadas, Origine ahora se ha convertido en una marca premium completa. Cada producto combina elementos de estilo y tecnología modernos para la seguridad de la conducción.

El origen no solo prioriza la estética, sino también la seguridad. Todos los cascos se producen con estándares de calidad europeos y la última tecnología para proporcionar la máxima protección en la carretera y obtener una garantía por un año.

Reyner Christian Gunawan de Origine Helmets Indonesia dijo: Origine fue la elección correcta para los ciclistas urbanos.

«Origine está presente como una solución para los ciclistas que buscan un equilibrio entre la comodidad, el estilo y la seguridad, pero a un precio asequible», dijo, citado Viva Automotive Sábado 9 de agosto de 2025.

Diseñado en Italia con los últimos estándares europeos, a saber, ECE 22.06, Origine aseguró que cada conductor pueda parecer seguro en diversas condiciones. Tanto para fines de gira diarios y de distancia larga, este casco sigue siendo cómodo de usar.

Reyner agregó: «Los cascos de origen vienen con calidad premium, diseño elegante y precios amigables. Viene con varias variantes que van desde los deportes clásicos retro a los modernos, Origine está diseñado para motociclistas de diversos orígenes. No solo eso, los cascos de origen también tienen certificación SNI en bolsillo».

Para el mercado indonesio, Origine proporciona una variedad de modelos que se pueden adaptar al estilo de moto y sabor del propietario. Las opciones incluyen Omega, Vega, Virgo, Dinamo, Delta Basic, Adventure, Galaxy, Primo y Spirit.

El precio ofrecido es bastante variado, que va desde Rp2.1 millones para los modelos Dinamo y Galaxy, hasta Rp7 millones para la variante premium de clase Omega. Esto hace que Origine pueda llegar a un gran segmento, desde principiantes hasta amantes exclusivos del casco.

Por ejemplo, las variantes Spirit y Primo tienen un precio de Rp2.3 millones, mientras que a Virgo se ofrece RP4.35 millones. También hay Delta Basic disponible en el rango de Rp2.55 millones, y una aventura que tiene un precio de RP3.3 millones.