Orgullosa de Janice Tjen finaliza la espera de 2 décadas de Indonesia en el Abierto de Estados Unidos

Yakarta, Viva – Janice Gann dice orgulloso de ser jugador de tenis Los primeros solteros de las mujeres indonesias en competir en la ronda principal US ABIERTO Desde Angelique Widjaja en 2004.

Leer también: Aldila Sutjiadi admitió el importante papel de Koni East Java al dar a luz a atletas sobresalientes



«Esto es muy significativo, me siento muy orgulloso de poder hacer esto por mi país. Espero que con mi apariencia, puedo inspirar a los niños que están jugando tenisPor lo tanto, creen que también pueden estar aquí «, dijo Janice en una conferencia de prensa después de la transmisión del partido por la página del US Open el lunes.

Janice se desempeñó brillantemente en la ronda de clasificación. Nunca perdió un set en tres partidos que duraron tres días seguidos.

Leer también: Indonesia bajó 3 representantes, Anthony inmediatamente pisó el gas en UTR PTT



El tenista nacido en Yakarta logró vencer a la 24ª semilla Veronika Kuternotova con 6-4, 4-6, 6-4 en la primera ronda, domingo (8/24) Local Hora o Wib del lunes.

«Recibí muchas notificaciones e intenté leer los mensajes tanto como sea posible. Es genial sentir mucho apoyo», dijo Janice.

Leer también: US Open 2025: la jugadora de tenis indonesia Janice Tjen se inspiró en Emma Raducanu, lista para enfrentar un ídolo en la segunda mitad



Detrás de su éxito que obtuvo hoy, Janice dudaba en continuar su carrera como tenista profesional. Sintió esto mientras estaba en la universidad de la Universidad de Pepperdine en California, EE. UU.

Sin embargo, el apoyo total de los padres que hicieron el tenista que solía especializarse en sociología estaba decidido a ingresar como un atleta de tenis profesional.

«Al crecer, mis padres me apoyan firmemente para seguir una carrera de tenis, guiando el camino que debe tomarse como un jugador de tenis profesional porque no es fácil porque se trata de deportes caros que requieren mucho viaje», dijo Janice.

«Uno de los caminos que sugieren mis padres es a través de la universidad».

«Cuando estaba en el campus, había reflexionado sobre si iba al campo o no, pero mis entrenadores en Pepperdine sugirieron tratar de intentar al menos dos años, y confié en ellos, y ahora estoy aquí», dijo el tenista de 23 años.

Janice reveló que el comienzo estaba familiarizado con el tenis gracias a su amigo de la infancia que actualmente también está en la gira de ITF, Priska Madelyn Nugroho. Se entrenaron juntos desde la infancia, y recientemente se combinaron en torneos de ITF en China.

Janice/Priska se combinó en ITF W15 Maanshan, y se convirtió en finalista. Regresaron a asociarse en ITF W35 Luzhou y ganaron el título.

Janice también mencionó que su éxito en este momento también era inseparable del apoyo de otras jugadoras de tenis femeninas indonesias que actualmente se encuentran en el WTA Tour, Aldila Sutjiadi.

«Estoy muy cerca de Aldila, él es como una hermana para mí, muy preocupado por mí, me guía y me dice lo que tengo que hacer, y también una de las personas que me convencieron por mí deberían intentarlo en profesionalismo», dijo Janice.

Además, en la segunda mitad del US Open 2025, Janice se enfrentará a la campeona británica de jugadores de tenis US Open 2021 Emma Raducanu. (Hormiga)