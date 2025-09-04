Organizar la ciudad vieja como espacio vital y herencia

(Este artículo fue escrito con Eli Jamilah Mihardja, Profesor de Maestría en Ciencias de la Comunicación Tu hornear Que examina activamente la comunicación de la herencia, el geoturismo y las estrategias de desarrollo sostenible en la región del sudeste asiático. Este papel basado en notas de campo en Hoi anVietnam, agosto de 2025, en el contexto de la excursión con FPT University da Nang, Vietnam)

VIVA – a lo largo de Casco antiguo Hoi An en Vietnam antes del anochecer es una experiencia agradable y completa de la lección. Las calles están llenas de turistas de varios países. Demasiado denso, por lo que no podemos parar por un momento para disfrutar de los detalles arquitectónicos o fotografiar la atmósfera. Pero detrás de la multitud, Hoi An tiene una lección importante: cómo una ciudad vieja se puede gestionar estratégicamente, de manera sostenible y permanece viva sin perder su identidad.

Hoi An no es solo «una ciudad vieja llena de edificios antiguos». Él es un espacio vital. Un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que no solo se conserva, sino que se enciende con una narración fuerte, una economía local en crecimiento y una experiencia turística cuidadosa. Los boletos de entrada se aplican al área central, pero esto no es solo una cuestión de gravámenes. Este es un mecanismo para la protección del espacio, de modo que no todos los espacios públicos se convierten en un mero espacio de consumo.

Anochecer en hoi an: cosplay

En Indonesia, muchas áreas de la Ciudad Vieja sufrieron el destino opuesto. Comenzando desde la antigua ciudad de Yakarta, Semarang Lama, hasta la antigua área de Surabaya y Makassar. Algunos han sido restaurados, otros abandonados. Pero generalmente enfrenta desafíos similares: revitalización a medio corazón, narración que no está conectada con el público y el espacio que acomoda más negocios instantáneos en lugar de una experiencia cultural auténtica.

Hoi An muestra que la revitalización no tiene que ser sinónimo de gentrificación. Las tiendas venden linternas, sombreros de capturas y artesanías, mientras mantienen las funciones de casas de adoración, museos y salas comunitarias. Los rituales culturales, como liberar linternas en el río Thu Bon, todavía se conservan no solo como una atracción turística, sino también como una forma de espiritualidad de la comunidad local. Incluso los cafés como Hoi An Roactive no solo venden café, sino también un lugar de extensión narrativa: café de Quảng Trị, casa de madera tradicional, un ambiente tranquilo que está integrado con la arquitectura histórica.

La pregunta es: ¿Puede nuestra ciudad antigua en Indonesia convertir la herencia como esta?

Pensamos con demasiada frecuencia en la lógica del «turismo de eventos» por un momento, no un ecosistema de comunicación heredado a largo plazo. La Ciudad Vieja solo estaba llena durante el festival o la actividad cultural, luego nuevamente tranquila. Olvidamos construir una narrativa simbólica que continúa caminando, una identidad espacial que se puede sentir, escuchar, tocar y reorganizar. De hecho, como mostró Hoi An, fue la narración la que hizo que los visitantes estén dispuestos a caminar para rastrear el callejón estrecho, comprar el trabajo de las manos locales y traer historias de casa, no solo recuerdos.

También necesitamos aprender a regular el flujo turístico. Hoi, limita el acceso a vehículos motorizados en el centro de la ciudad, organizando el flujo de pies, marcando los puntos del patrimonio e integrando históricos, culinarios, espirituales, para crear el turismo. Incluso la fabricación de linternas se enseña en talleres para los turistas, lo que hace que el turismo sea un evento de aprendizaje, no solo el consumo. Cosas como esta no han sido una prioridad en la gestión de nuestra ciudad antigua. De hecho, si se maneja correctamente, la Ciudad Vieja puede ser un plan de estudios abierto para sus propios ciudadanos.

La Ciudad Vieja es un espacio para la negociación entre el pasado y el futuro. No es solo un museo abierto, sino un espacio vital que se puede sentir, orgulloso y heredado. No solo necesitamos un presupuesto de restauración, sino la estrategia de comunicación de herencia, la gobernanza colaborativa y el coraje para reorganizar la ciudad como sala de estudio y gusto.

De Hoi An, aprendemos que la Ciudad Vieja no tiene que estar callada y triste. Puede palpitar, contar historias y empoderar. Por supuesto, no inundandolo con turistas sin dirección, sino enmarcando la experiencia, respetando la historia y reviviendo la sabiduría local en el lenguaje que entiende la generación actual.

