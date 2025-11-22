Oren en Istiqlal y continúen capacitando a estudiantes en Yakarta

VIVA – Entrenador de Uzbekistán, Timur KapadzeAbrió su visita a Yakarta con un momento muy personal. Tan pronto como puso un pie en Indonesia, el hombre nacido el 5 de septiembre de 1981 se dirigió inmediatamente a la mezquita Istiqlal para realizar la oración del viernes.

Lea también: Entonces, anfitrión, ¿qué es la FIFA Series y por qué es importante para la selección nacional de Indonesia? esta es la explicacion completa



Kapadze admitió que estaba muy feliz de poder rezar en la magnífica mezquita antes de regresar finalmente a sus actividades en el campo verde.

Kapadze no tardó mucho en regresar a su hábitat. El sábado 22 de noviembre de 2025, ya estaba en el campo de fútbol de la Escuela Intercultural Mentari de Yakarta (MISJ), liderando clínica de entrenamiento que estuvo a cargo de EGI Sport.

Lea también: Horrorizada, la selección de Indonesia se enfrentará a una selección europea en la FIFA Series 2026



Los estudiantes lo recibieron con extraordinario entusiasmo. Durante toda la sesión se creó una atmósfera fluida y amigable, pero aún teñida de la seriedad típica de un entrenador con clase. Para los participantes, esta fue claramente una experiencia dorada: aprender directamente de una figura con reputación mundial.

Y esa reputación no es una reputación cualquiera. Kapadze es el cerebro detrás de la gran historia que trae el fútbol de Uzbekistán equipo nacional El senior se clasificó para la final de la Copa del Mundo por primera vez y llevó a la Selección Nacional Sub-23 a aparecer en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este palmarés confirma su calidad en la preparación de equipos, tanto a nivel junior como senior.

Lea también: Indonesia organiza la FIFA Series 2026, la selección nacional de Garuda compite directamente contra selecciones europeas, africanas y oceánicas



Durante las actividades, Kapadze expresó su opinión sobre el potencial de los jóvenes jugadores indonesios. Considera que los jóvenes del país tienen una gran pasión por el fútbol y eso le entusiasma aún más a la hora de compartir conocimientos.

Mientras tanto, Rulit Candra, director general de EGI Sport, Rulit Candra, dijo que Kapadze realmente se preocupa por el desarrollo de la primera infancia y cree que los jugadores indonesios tienen una gran pasión por el fútbol.

«La presencia de Kapadze es una forma de compromiso para apoyar el desarrollo del fútbol indonesio. Curiosamente, Kapadze está de vacaciones en Bali y Lombok, pero decidió pasar por Yakarta por iniciativa de EGI Sport», dijo Rulit.

Este apoyo al desarrollo de los jugadores jóvenes también recibió el reconocimiento del observador de fútbol Effendi Gazali. Incluso consideraba que Kapadze era ideal para entrenar. Selección Nacional de Indonesia Sub-17, analizando su capacidad y trayectoria en el desarrollo de jóvenes talentos.