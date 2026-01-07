Órdenes para enviar 50 millones de barriles de petróleo venezolano, Donald Trump: El dinero es para beneficio del pueblo

Jacarta – Escalada del conflicto entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela entrando en una nueva fase. presidente de estados unidos Donald Trump Las autoridades interinas anunciaron que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo del país para su venta en los mercados globales.

El anuncio de la toma de hasta 50 millones de barriles de petróleo se produjo tres días después de que las fuerzas estadounidenses arrestaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Exactamente el martes por la noche, hora local, a través de su carga en las redes sociales.

Trump dijo que había ordenado al secretario de Energía, Chris Wright, que implementara inmediatamente este plan. Decenas de millones petróleo crudo desde Venezuela se transportará mediante buques de almacenamiento para ser llevado directamente a los muelles de carga y descarga en EE.UU.

Se venderán decenas de millones de barriles de petróleo venezolano a los precios actuales del mercado y los fondos de las ventas serán administrados directamente por Trump. Enfatizó que lo recaudado por la venta de petróleo se utilizaría en beneficio de los ciudadanos venezolanos y estadounidenses.



Laberintos y válvulas de petróleo crudo del Departamento de Energía de EE. UU. Foto : ANTARA/REUTERS/Richard Carson/soy

«El dinero será controlado por mí como presidente de los Estados Unidos para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos», escribió Trump, citado por CNBC Internacional el miércoles 7 de enero de 2026.

Según Oil Price, se observó una caída de los precios mundiales del petróleo crudo. El precio del petróleo crudo WTI cayó un 1,28 por ciento a 56,40 dólares por barril, mientras que el petróleo crudo Brent cayó un 1,02 por ciento a 60,08 dólares por barril.

Maduro y su esposa fueron llevados a Nueva York por tropas de élite estadounidenses, las Fuerzas Delta, al mismo tiempo que se llevaba a cabo un ataque militar a gran escala contra el país. Fueron acusados ​​de presunto tráfico de drogas.

En un juicio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan el lunes 5 de enero de 2026, Maduro y su esposa declararon enfáticamente su inocencia. Maduro dijo que había sido secuestrado como prisionero de guerra.