Ordenes de Prabowo a la cabeza regional de Gerindra para mantener el comportamiento y la cortesía

Yakarta, Viva – Presidente diario de la fiesta DPP GerindraSufmi Dasco Ahmad reveló el mensaje del presidente Prabowo Subianto a todos los jefes regionales de Gerindra para mantener el comportamiento y la cortesía.

El mensaje fue transmitido por la polémica del aumento del 250 por ciento de PBB emitido por RegenteJava central, sudewo hace algún tiempo.

Dasco enfatizó que el presidente Prabowo había transmitido repetidamente a la cabeza regional de Gerindra para mantener su actitud.

Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

«Cuando se trata del problema del comportamiento de la cabeza regional de Gerindra, Pak Prabowo lo ha transmitido muchas veces, de modo que todos los jefes regionales de Gerindra mantienen el comportamiento, mantienen la cortesía», dijo Dasco a periodistas en el complejo del Parlamento, Jakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Además, dijo Dasco, el presidente Prabowo solicitó que el jefe regional del Partido Gerindra siempre deba estar cerca y escuchar las aspiraciones de la gente.

«Y siempre debe estar cerca de la comunidad y siempre absorber las aspiraciones de la comunidad», dijo.

Se sabe que el regente de Pati, Central Java, Sudewo enfatizó que no renunció a su posición, aunque había demandas de las masas de los manifestantes para que renunciara a la posición del regente.

Según Sudewo, fue elegido como el Regente Pati para el período 2025-2030 por la gente constitucional y democráticamente.

«Así que no puedo parar con esa demanda», dijo Sudewo en Pati, miércoles 13 de agosto de 2025.

La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

Incluso con el proceso político que se implementó en el Pati Regency DPRD, acordando la propuesta derechos de cuestionario y el Comité Especial contra el Regente Pati.

«Sí, es el derecho del cuestionario propiedad del DPRD. Respeto los derechos del cuestionario, el plenario», dijo.