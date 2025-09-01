Ordene Haru Jay Idzes y Ole Romeny en medio de la situación cálida de Indonesia: muy triste …

Yakarta, Viva – Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesLevantando su voz relacionada con la situación que está sucediendo en el país. A través de su cuenta personal de Instagram el domingo 1 de septiembre de 2025, el defensor ahora está fortaleciendo Sassuolo En la liga italiana transmitió su preocupación.

Leer también: Después de debutar con Sassuolo, Jay Idzes llegó a Surabaya



Aunque no menciona claramente ciertos problemas, se cree que la carga de Jay menciona las condiciones actuales que están sucediendo en Indonesia.

«Muy triste escuchar lo que está sucediendo en este momento, mantenga la seguridad y la atención mutuamente», escribió en Instagram.

Leer también: Confesión honesta del entrenador coreano antes del equipo nacional indonesio U-23: Old Lesuries aún impresas





Jay Idzes, equipo nacional indonesio vs Australia en clasificatorios de la Copa Mundial

Lo mismo fue hecho por la punta de lanza del equipo nacional, Ser romenyquien ahora defiende el club inglés, Oxford United. En su carga, escribió un mensaje de esperanza fijando la bandera roja y blanca y un símbolo de una flor marchita.

Leer también: Países Bajos, Francia continuó Surabaya, la lucha de Calvin Verdonk por una carrera en Europa y el equipo nacional indonesio



«Por favor, cuídate el uno al otro, llegarán mejores días», escribió Ole el domingo 31 de agosto de Instagram.

Situación doméstica

En los últimos días, varias ciudades importantes de Indonesia fueron coloreadas por manifestaciones que condujeron al caos. No solo las instalaciones públicas dañadas, el caos también reclamó vidas.

Algunos partidos de la Super League 2025/2026 La cuarta semana debe posponerse. El partido que se canceló se celebró, incluidos PSM Makassar vs Persebaya, Persib vs Borneo FC y Persita vs Semen Padang.

Si la situación no disminuye de inmediato, la agenda del equipo nacional de Indonesia puede ser interrumpida. De hecho, en septiembre de 2025, el equipo de Garuda tenía una agenda ocupada, tanto en los niveles senior como U23.

Para el equipo nacional senior, se han programado dos partidos de prueba de la jornada de la FIFA en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya. El equipo rojo y blanco se enfrentará a China Taipei el 5 de septiembre y el Líbano el 8 de septiembre.

Hasta ahora, no ha habido un anuncio oficial de Pssi relacionado con posibles cambios en el horario. Pero muchas partes esperan que todas las agendas puedan continuar según el plan.