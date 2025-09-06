Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 23 Gerald Vanenburg dar un mensaje importante a los jugadores antes del segundo partido de los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026 Grupo J contra Equipo nacional de Macao En el estadio Gelora Delta Sidoarjo, sábado 6 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB.

Mientras dirigía el entrenamiento en el estadio Gelora del 10 de noviembre, Surabaya, el viernes, el mensaje que Vanenburg dijo a sus jugadores fue que les preguntó a todos pensando.

«Sabes, lo más importante en el juego es que los jugadores deben comenzar a pensar. Comienzan a pensar en sí mismos. Deben usar espacio (en el juego) y esto está relacionado con la distancia. La distancia es importante», dijo el entrenador holandés.

Vanenburg dijo esto después de resultados decepcionantes en el primer partido, el miércoles pasado, cuando su equipo solo pudo atraer 0-0 contra Laos.

En una conferencia de prensa después del partido, Vanenburg estaba muy decepcionado de ver la aparición de niños adoptivos, quien en el partido controló la pelota un 83 por ciento e hizo 25 tiros según las estadísticas de campo de la pelota.

La decepción de los jugadores del equipo nacional U-23 indonesio no logró derrotar a Laos Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/mrh/tom

«No estoy en el campo, están en el campo, pero deben sentir lo que necesitan hacer. Y hablamos mucho y practicamos mucho al respecto», dijo el entrenador que fue el ganador de la Copa de Europa de 1988 cuando se convirtió en el jugador del equipo nacional holandés.

«En el primer partido, creo que nuestro equipo es mucho mejor. Sin embargo, todavía tenemos dificultades para encontrar espacio vacío y goles de puntuación. Entonces, eso es lo que debemos hacer», continuó.

El sorteo hizo que Indonesia no pudiera igualar a Corea del Sur, que recolectó tres puntos de su victoria por 5-0 contra Macao.

«Después de eso, tenemos que luchar contra Corea, por lo que tenemos que pensar en ganar dos partidos», dijo Vanenburg sobre lo que era el objetivo de Timya en los dos partidos restantes.

Luego agregó: «Sí, tengo que cambiar algunas cosas porque los resultados no son satisfactorios. Tenemos que cambiar eso» (Ant)