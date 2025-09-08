Ordene Gerald Vanenburg antes del partido de la vida y la muerte del equipo nacional indonesio U-23 vs. Corea del Sur

Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 23 Gerald Vanenburg Pídale a sus hijos adoptivos que no jueguen nerviosamente cuando se enfrenten al partido de la vida y la muerte contra Equipo nacional de Corea del Sur En el grupo J-Group J de la Copa Asiática U-23 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB.

«No puedes ganar el partido si estás nervioso. Por lo tanto, debes tratar de controlarlo para que no estés demasiado nervioso», dijo Vanenburg mientras lidera el entrenamiento de Garuda Muda en el estadio Surabaya del 10 de noviembre el lunes.

Vanenburg dijo que esto se basó en su experiencia cuando era un jugador, cuando jugó 660 veces con 168 goles y 156 asistencias.

De los cientos de partidos, el hombre holandés ganó una hilera de prestigiosos trofeos, incluidos ocho trofeos de eredivisie holandeses y una Liga de Campeones.

«Y creo que jugamos muchos partidos, y ese es el camino. Si hablo de las veces que me convertí en jugador, porque eso es lo que está en mi mente y lo que un jugador siente», dijo el entrenador de 61 años.



El jugador del equipo nacional U-23 indonesio, Arkhan Fikri, celebra un gol contra Macao Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

En la actualidad, Indonesia debe ganar el partido contra Corea del Sur para ganar el Grupo J y clasificarse para las finales de la Copa Asiática U-23 2026 jugadas en Arabia Saudita en enero del próximo año.

Esta situación se obtuvo después de que Garuda Muda llegó en el segundo lugar en la clasificación con cuatro puntos, mientras que Corea del Sur estaba en la cima con seis puntos.

Corea del Sur, el equipo entrenado por Lee Min-Sung también apareció como un equipo productivo en el Grupo J para marcar 12 goles en solo dos partidos. Cuando se le pidió sus comentarios que respondieron a eso, Vanenburg dijo que su equipo debe estar al tanto de la fuerza del equipo, que fue la edición 2020 del campeón de la Copa Asiática U-23.

«Marcaron muchos goles. Entonces, tenemos que prepararnos para enfrentar a un buen equipo. No discutiré sus fortalezas y debilidades, pero son un equipo fuerte y tenemos que prepararnos e intentar encontrar una solución para derrotarlos», concluyó. (Hormiga)