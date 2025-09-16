Orden Ministro de Finanzas Purbaya a los jóvenes: si invierte, ¡no fomo!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa Recuerda a los niñosadulto joven no unirse o fomo (miedo a perderse) Terkait inversión finanzas.

Leer también: Economista: Rp. 200 billones de la política de Purbaya puede ser un catalizador para las MIPYME y el empleo



Pidió a los jóvenes que aprendieran de antemano el instrumento de inversión existente.

«Entonces, si quieres invertir, en cualquier instrumento, aprende cuál es el instrumento. No te unas, no te gusten qué, el miedo a perderte», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: El Ministro de Finanzas Purbaya insertó presuntos juegos y falsificación de impuestos especiales de cigarrillos



«Aprenda cuál es el instrumento, deben tener éxito», continuó.

Además, también ofrece otros consejos para los jóvenes, especialmente las mujeres.

Leer también: Los expertos le piden a Prabowo que establezca la colocación de RP200 billones en Himbara: ¡violando la Constitución!



Purbaya invitó a la comunidad a comprar cualquier cosa siempre que estuviera de acuerdo con sus finanzas. No quiere que la comunidad se deuda por comprar.

«Comprar está bien, comprar es costoso, quiere baratos, pero se ajuste a su propio bolsillo. No deudas», concluyó Purbaya.