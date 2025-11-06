Orden del Presidente: ¡Reducir las pérdidas estatales!

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional, general de policía Listyo Sigit Prabowo reveló importantes hallazgos en una operación conjunta entre la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Hacienda y el Grupo de Trabajo para la Optimización de Ingresos País Policía Nacional.

Lea también: Prabowo: La aplicación de la ley es la clave para una inversión exitosa en Indonesia



Un total de 87 recipiente que contenía productos derivados del aceite de palma crudo (CPO) violaba las normas de exportación en la terminal de contenedores multiterminal (TPS) de Indonesia, área común NPCT, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. Estos hallazgos fueron transmitidos directamente por Sigit en una conferencia de prensa en el lugar, el jueves 6 de noviembre de 2025.



Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: Prabowo asombrado por la figura de Park Chung-Hee: ¡no es corrupto ni limpio!



Destacó que este paso fue un seguimiento a instrucciones directas Presidente Prabowo Subianto para fortalecer la supervisión del sector de ingresos estatales y evitar posibles grandes pérdidas para el estado.

«Gracias a Dios, de acuerdo con la dirección y las órdenes del Sr. Presidente Prabowo Subianto con respecto a los esfuerzos para continuar reduciendo las pérdidas potenciales para el estado, nosotros, la Policía Nacional, formamos el Grupo de Trabajo para la Optimización de los Ingresos del Estado», dijo Sigit.

Lea también: Prabowo pide a la gente que respete a los líderes anteriores: ¡Alto a la cultura de la blasfemia!



Según él, después de que se formó el Grupo de Trabajo, la Policía Nacional inmediatamente coordinó estrechamente con DJBC y DJP para monitorear las actividades de exportación que tenían el potencial de dañar al país. Uno de los resultados fue la revelación de irregularidades en las actividades de exportación de PT MMS, que mostraron un aumento en el volumen de hasta el 278 por ciento en comparación con el año anterior.

Luego, el equipo realizó pruebas de laboratorio sobre el contenido del contenedor y los resultados fueron sorprendentes. Los bienes exportados aparentemente no encajan en la categoría de productos básicos que tienen derecho a una compensación libre de impuestos.

«Gracias a Dios, como resultado de la colaboración con el Director General de Aduanas e Impuestos Especiales, hace algún tiempo se llevaron a cabo actividades en profundidad utilizando el sistema de análisis de reflejo del Grupo de Trabajo para PT MMS con respecto al aumento extraordinario en comparación con años anteriores. Un aumento de casi el 278 por ciento. Y esto es ciertamente una anomalía y fue llevado a cabo en profundidad por el equipo», dijo.

El Jefe de la Policía Nacional enfatizó que todos estos hallazgos serán seguidos con un proceso legal transparente y coordinación interinstitucional para que el país no siga siendo perjudicado por prácticas fraudulentas de exportación-importación. Operaciones como esta, dijo la policía, continuarían garantizando que cualquier posible fuga de ingresos estatales pudiera prevenirse lo antes posible.

«Contiene principalmente productos mixtos de productos derivados del aceite de palma. Esto es lo que, por supuesto, haremos un seguimiento con la aduana para una investigación en profundidad. Y gracias a Dios, de los que pudieron ser incautados, había aproximadamente 87 contenedores que sospechamos que han cometido violaciones de exportación de productos derivados de CPO», dijo.