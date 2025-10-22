Orar por el bien de mi hogar Sí

VIVA – En medio de la atención pública y el tema de la ruptura matrimonial, Clara Shinta optó por mantener la calma y pidió a los internautas las mejores oraciones. Como se sabe, anteriormente el nombre Clara Shinta se convirtió en tema de amplia discusión pública después de afirmar que su familia estaba con Alejandro Assad Es posible que no pueda aguantar más.

Lea también: Clara Shinta admite que no borró las fotos de su ex, su marido mencionó el asunto



Sin embargo, recientemente, a través de una carga en su cuenta de Instagram Story, el celebridad expresó su agradecimiento a todos los que le brindaron apoyo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Clara Shinta insinúa divorcio después de 2 meses de matrimonio, figura de Alexander Assad



«¡Gracias por apoyarme! Oren por lo mejor para mi hogar», escribió Clara breve pero significativamente, citado en la historia de Instagram @clarashintareal el miércoles 22 de octubre de 2025.

Esta frase atrajo inmediatamente la atención del público, especialmente porque apareció en medio de noticias de que su familia con Muhammad Alexander Assad no estaba en armonía.

Lea también: No es de extrañar que quiera separarse, Clara Shinta revela cómo es ser la esposa de Alexander Assad



Clara y Alexander Assad acaban de casarse el 30 de agosto de 2025 en el lujoso hotel Ritz Carlton Pacific Place, Yakarta. Sin embargo, la felicidad que mostraron al inicio de su matrimonio parece empezar a ponerse a prueba. A través de una publicación en las redes sociales que ahora ha sido eliminada, Clara reveló que había «pocas posibilidades de que su hogar pudiera volver a mantenerse». Admitió que los problemas surgieron debido a la mala comunicación y al ego de cada uno.

«Porque había muchos pequeños problemas que nos resultaban difíciles de resolver debido a la muy mala comunicación entre nosotros, lo que frena los egos de los demás», escribió.

Uno de los principales detonantes de la ruptura de su relación, continuó Clara, fue la violación del acuerdo prematrimonial. Ella y su esposo acordaron borrar fotos de sus ex, pero Clara lo pospuso porque había muchas fotos en su teléfono celular.

«Antes de casarnos, él (su marido) y yo hicimos un acuerdo para borrar fotos de los ex del otro, él las borró pero yo no, porque mi carpeta de fotos tenía alrededor de 77.000 fotos y la pospuse», explicó.

Clara enfatizó que no había ningún elemento de adulterio en este asunto. «No hay fotos nuevas, mucho menos engañando o cometiendo adulterio con otros hombres. Es pura culpa mía que lo haya olvidado porque ya era demasiado tarde para posponer las cosas», subrayó.