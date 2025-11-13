Orar no es sólo decirlo, aquí tienes consejos prácticos para que los musulmanes sean más centrados y solemnes

Jueves 13 de noviembre de 2025 – 18:00 WIB
Jacarta – Doña es una de las prácticas importantes en islam. Sin embargo, las oraciones a menudo se dicen apresuradamente y sin sentido. enfocar o solemne. De hecho, la oración es una forma para que los musulmanes se comuniquen directamente con Aláun lugar para pedir ayuda, orientación o simplemente gratitud. Para que la oración sea más significativa, es necesario esforzarse en presentar el corazón y la mente al orar.
Lea también:
El caso de Gus Elham Yahya causa sensación en las redes sociales, ¡los académicos recuerdan a los predicadores que no olviden los modales y los límites!
La importancia del enfoque y la devoción en la oración
Lea también:
Siete formas de gratitud para los musulmanes que aumentan la concentración y la productividad
Ser apasionado en la oración no es sólo pronunciar las palabras correctamente. El corazón y la mente también deben estar plenamente presentes al orar. El Profeta Muhammad SAW dijo:
«La oración es el arma del creyente, el pilar de la religión y la luz del cielo y de la tierra». (HR. Ahmad)
Este hadiz confirma que la oración ferviente tiene un gran poder en la vida de un musulmán. La oración sincera puede brindar tranquilidad, fortalecer la fe y aumentar la conciencia espiritual.
Factores que a menudo interfieren con la devoción
Varias cosas pueden dificultar que alguien se concentre al orar:
– Ambiente ruidoso o mucha gente distrayendo.
– Pensamientos confusos, por ejemplo pensando en el trabajo, problemas familiares o asuntos mundiales.
– Falta de comprensión acerca de la oración de modo que el corazón se siente vacío al decirla.
– Ser conscientes de estos obstáculos es importante para que la oración adquiera más sentido.
Consejos prácticos para hacer que la oración sea más centrada y ferviente
1. Comprender el significado de la oración.
Lea la oración entendiendo su significado. Al comprender palabra por palabra, el corazón puede involucrarse verdaderamente y la oración se siente más sincera.
2. Elija un momento y un lugar tranquilos
Es más fácil que la oración sea solemne si se hace en un lugar cómodo y tranquilo. Los buenos tiempos incluyen:
– Después de la oración fardhu.
– El último tercio de la noche, que incluye el tiempo eficaz para la oración.
3. Presentar el corazón y la mente
Antes de orar, respira profundamente y calma tu mente. Imagínese hablar directamente con Dios. Este método ayuda a concentrarse y reduce las distracciones.
4. Comience con alabanza y bendiciones
Comience la oración alabando a Allah y orando por el Profeta Muhammad SAW. Esto ayuda al corazón a estar más preparado y solemne antes de hacer una petición.
5. Utilice un lenguaje que se entienda
Si rezas en árabe, comprende el significado. Si usa el idioma local, dígalo con sinceridad y sencillez para que su corazón pueda absorber más fácilmente el significado de la oración.
Página siguiente
6. Consistente y paciente