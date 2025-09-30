Orangután es un indicador de salud forestal

Yakarta, Viva – La industria del aceite de palma a menudo cosecha la atención en los problemas ambientales. Sin embargo, PTPN III (Persero) Sub Holding, PTPN IV Palmco Tratando de mostrar otra cara de esta industria que es responsable y cuidando la conservación.

La compañía de plantaciones propiedad del estado continúa su apoyo a tres rehabilitación Orangután Kalimantan en colaboración con la Fundación de Supervivencia de Borneo Orangután (Bosf) como un compromiso a largo plazo de la empresa para mantener la sostenibilidad de los ecosistemas.

Orangután kalimantan (Pongo Pygmaeus) Conocida como especie clave en los ecosistemas de la selva tropical. Su existencia es un indicador de salud forestal.

Salvar orangutanes significa ayudar a proteger el bosque de Indonesia, uno de los pulmones del mundo. Tres orangutanes individuales, a saber, Christina, Oka y Zahri, se someterán a un proceso de rehabilitación hasta que estén listos para ser liberados de regreso a su hábitat.

«La existencia de orangutanes es un símbolo del equilibrio bosque tropical indonesio. Al apoyar esta rehabilitación, queremos asegurarnos de que los negocios y la conservación puedan ir de la mano», dijo el presidente del presidente de PTPN IV Palmco, Jatmiko K Santosa, en su declaración oficial, martes 30 de septiembre de 2025.

Según él, la conservación no se puede hacer solo. Se necesita sinergia entre las empresas, el gobierno y la comunidad.

También enfatizó que las asociaciones con BOSF continuarán expandiéndose, no solo en forma de rehabilitación, sino también a través de la educación ambiental y la prevención de conflictos entre humanos y animales.

«La industria de la palma responsable debería poder mostrar contribuciones concretas a la preservación de la biodiversidad. La preservación no es una opción, sino una obligación. Este es el primer paso de la cooperación a largo plazo», dijo.

La asistencia PTPN IV Palmco para la rehabilitación proporciona una segunda oportunidad para los orangutanes individuales que anteriormente fueron salvados de condiciones críticas.

A la larga, se espera que este esfuerzo pueda devolverlos a la naturaleza con habilidades de supervivencia adecuadas.