Orado celebra primera reunión nacional de trabajo, Domino se convierte en deporte nacional

VIVA – Los esfuerzos para elevar el estatus del dominó de juego popular a deporte nacional están entrando en una nueva fase. Gerente general Deportes de dominó Indonesia (orado) se declaró oficialmente como organización matriz nacional a través de la Primera Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) de 2026 en Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Esta declaración marca una importante consolidación de los deportes de dominó en Indonesia, además de confirmar el compromiso de Orado de construir una gobernanza estructurada, profesional y orientada a los logros, en línea con los estándares deportivos nacionales.

En su nueva estructura, Orado se posiciona como un foro oficial para el desarrollo de atletas de dominó, organizador de competiciones por niveles, así como guardián de las reglas y la ética estándar del juego. También se espera que esta organización se convierta en un vínculo entre la comunidad del dominó en las regiones y el sistema de desarrollo nacional.

Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) Erick Thohir destaca la importancia de una gestión seria del deporte del dominó. Según él, la presencia de Orado es la base para que el dominó ya no sea visto sólo como un juego, sino que se desarrolle como un deporte nacional que defiende el espíritu deportivo y los logros.

«Esperemos que Orado pueda seguir desarrollándose», afirmó Erick.

Antes de la formación de Orado, las comunidades y asociaciones de dominó en Indonesia estaban repartidas en 32 provincias sin un paraguas organizativo nacional estructurado. A través de esta declaración, se confirma que todas estas asociaciones se reunirán en un foro oficial.

Desde una perspectiva organizacional, Orado ha trazado la distribución del desarrollo de los atletas de dominó en toda Indonesia. Actualmente, Orado supervisa 38 administradores provinciales (Pengprov) y 300 administradores regionales (Pengda) a nivel de distrito y ciudad. Esta estructura tiene la tarea de llevar a cabo las políticas y direcciones de la dirección central por etapas.

Con una amplia red organizativa se espera poder controlar y desarrollar de forma más óptima el potencial de los deportistas de dominó de distintas regiones y, al mismo tiempo, abrir espacios para una competición más sistemática.

El presidente general de Orado, Yooky Tjahrial, dijo que la Declaración Nacional y la Reunión Nacional de Trabajo I fueron el punto de partida para organizar profesionalmente el deporte del dominó. A través de la campaña #DominoUpClass, Orado apunta al dominó para desarrollarse como deporte nacional y producir atletas que puedan competir a nivel nacional e internacional.

Como parte de una serie de actividades, Orado también realizó una Reunión Nacional de Trabajo para ultimar programas de trabajo de corto y largo plazo. Uno de los principales objetivos son los preparativos para la celebración del mayor campeonato de dominó en Indonesia en un futuro próximo.