Oracle puso despidos, más de 3.000 empleados en varios países son víctimas

Yakarta, Viva – ola de terminación del empleo (Despido) En la industria de la tecnología no ha disminuido. Esta vez, es turno Oráculo quien nuevamente redujo a miles de empleados en varias partes del mundo.

Se dice que la compañía de software global lleva a cabo una reestructuración masiva como parte del ajuste de las prioridades comerciales y el aumento de la presión de costos.

Según el informe Daticenter Dynamics, una publicación industrial, Oracle ha desestimado a más de 3.000 empleados.

«Los despidos que comenzaron en agosto ahora se extendieron a varias regiones y líneas de negocios», escribió el informe, como se cita de Times de la IndiaSábado 6 de septiembre de 2025.

El impacto, sintido por los trabajadores en varios países, como los Estados Unidos, India, Filipinas, Canadá, a varias regiones europeas.

Aún así, según Daticenter Dynamics, esta última ronda de despido se extiende fuera del equipo de Infraestructura de Cloud de Oracle (OCI), que anteriormente también experimentó podas.

«En esta nueva ronda, los empleados que trabajan en Oracle Health (anteriormente Cerner), arquitectos y otras divisiones corporativas también se vieron afectados», dijo el informe.

En Filipinas, se informó que todo el equipo de Oracle Advanced Services al Cliente (ACS) y la Unidad de Negocios Globales de Netsuite (NSGBU) fue despedido después de ser llamado a una reunión llamada «Actualización comercial».

Mientras tanto, en los Estados Unidos, los despidos se dirigen principalmente a empleados en Oracle Health, incluidos los roles en el campo de la prestación de atención y la consultoría.

Un documento enviado al Departamento de Trabajo del Estado de Washington confirmó la existencia de 101 despidos en Seattle.

El número agregó 161 terminación de empleo que se anunció en agosto. En India, los empleados en las funciones de tecnología y apoyo también se ven afectados esta semana.

Aunque hasta ahora la compañía no ha publicado una declaración oficial, los informes industriales dicen que un total de más de 3.000 trabajadores en todo el mundo han sido desestimados.

Como se sabe, anteriormente, Oracle adquirió Cerner en 2022 con un valor de US $ 28.3 mil millones o equivalente a RP464.1 billones, y colocó a la compañía de tecnología de la salud como el principal crecimiento de la moto.

Sin embargo, esta última ola de despido indica una reestructuración más amplia en medio de los cambios en las presiones de prioridad corporativa y de costo de eficiencia.