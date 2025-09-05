Oraciones del viernes al margen del concierto, Rhoma Irama se convirtió en sacerdote y predicador

VIVA – Programa de música Pestapora El primer día que se celebró el viernes 5 de septiembre de 2025 dio una experiencia inolvidable. Además de estar detenido a las 8 de la mañana, la pestapora de este año también realizó oraciones del viernes en el área conciertoTeniendo en cuenta que el evento se llevó a cabo para coincidir con el viernes.

Leer también: Dewa 19 All Stars 2.0 Concert Special Invitado, Steve Vai listo para sacudir a Yakarta!



Este momento hace que el concierto se sienta muy diferente de la mayoría de los espectáculos de música en general. Porque desde la mañana disfrutando del evento musical, los visitantes inmediatamente rezan en la congregación antes de continuar al próximo concierto hasta las 8 pm.

Aún más especial, las oraciones del viernes están impididas directamente por el rey Dangdut Rhoma Irama. Esta noticia había sido entregada previamente por Rhoma Irama en la cuenta oficial de Instagram de Pestapora.

Leer también: El concierto del destino del Muse que se celebró el 19 de septiembre de 2025 en Carnaval Ancol



«Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. I Rhoma Irama dio la noticia de que Dios dispuesto a Pestapora llevará a cabo las oraciones del viernes en el área de Pestapora y que actuará como sacerdotes y predicadores, si Dios me quiera, yo mismo», dijo Rhoma Irama, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

«Vamos juntos las oraciones del viernes en la congregación», agregó.

Leer también: Pestapora se lleva a cabo a partir de las 8 am, internautas: horas ricas de llegar al trabajo de funcionario



Alrededor de las 12 del mediodía, vieron a varios espectadores masculinos haciendo cola para tomar agua de ablución en varias áreas que se han proporcionado. Hay tres puntos en los que la ablución es el área de Selasar (parte posterior de la brújula), el área de la mezquita y la etapa de pestapora.

Como se ve en la historia de Instagram, subida de la cuenta de Pestapora, los viernes oraciones se ejecutan muy ordenados en el área de Pastapoa Stage. Hay muchos adoradores masculinos que asisten a las oraciones del viernes con Rhoma Irama como sus sacerdotes.

«El sermón de oración el viernes por la tarde de Pak Haji @rhoma_official», escribió.

Rhoma Irama como predicador y el sacerdote parecían estar en la primera fila cerca de la barricada del escenario. Hay una carpa azul provista para Rhoma Irama para poder liderar la oración del viernes con calma.

Poco después de que se completaron las oraciones del viernes, se reanudó el evento musical. Todos los espectadores comenzaron a reunirse en varias áreas de etapa, incluida la etapa de pestapora utilizada anteriormente para el viernes.

Para obtener información, este evento tuvo lugar de 08.00 WIB a 20.00 WIB, diferente de años anteriores que generalmente hasta temprano en la mañana, como un ajuste para mantener la seguridad y la comodidad de los visitantes en el medio de la situación actual de Yakarta.

Primer día Pestapora 2025 Mostrando más de 230 músicos en todos los géneros, desde leyendas hasta recién llegados. Algunos artistas que fueron confirmados para hoy incluyen a Jason Ranti, Payung Teduh, Maliq & D’essentials, Slank, Sal Priadi, Reality Club, Ran, Juicy Luicy, Indies, Bernadya, efecto invernadero,. Barasuara, Adrian Khalif, Teddy Adhitya y muchos más.