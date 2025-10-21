Oración del Profeta Muhammad SAW para evitar la demencia en la vejez

Jacarta – Cuando llegue a la vejez o anciano una persona a menudo enfrenta riesgos senil o demenciauna condición que causa una disminución en la memoria y la función del pensamiento. Aunque no todas las personas mayores la padecen, los datos de la OMS muestran que más de 55 millones de personas en el mundo padecen demencia y cada año aparecen casi 10 millones de nuevos casos.

Lea también: Al no saber cómo volver a casa, los ancianos seniles finalmente son devueltos por la policía a sus casas.



Médicamente, la demencia es causada por trastornos del cerebro debido a una enfermedad o lesión. El riesgo aumenta a partir de los 65 años, y está influenciado por factores como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, falta de actividad física, aislamiento social y depresión.

Los síntomas pueden incluir dificultad para resolver problemas, trastornos de la comunicación, cambios emocionales y pérdida de la capacidad para realizar las actividades diarias.

Lea también: La respuesta de Habib Umar bin Hafidz a la pregunta de si Ayu Ting Ting está cansado de esperar un alma gemela



Puntos de vista islámicos sobre la senilidad y la vejez

Lea también: Habib Umar bin Hafidz explica cómo los comediantes siguen siendo dignos de adoración ante los ojos de Allah



En el Islam, el fenómeno de la senilidad se menciona en el versículo 70 de la sura An-Nahl del Corán:

«Alá os creó y luego falleció. Entre vosotros hay aquellos que son resucitados en una edad avanzada (senil) de modo que ya no saben nada de lo que alguna vez supieron. De hecho, Alá es Omnisciente y Todopoderoso». (QS An-Nahl: 70)

Citando AHORA en líneaSegún Wahbah az-Zuhayli en At-Tafsirul Munir, el término senil en el verso describe la condición de una persona que vuelve a ser como niños, olvida fácilmente, tiene pensamientos débiles y pierde la capacidad de comprender las cosas.

Az-Zuhayli enfatizó que la demencia es una forma del poder de Dios, que recuerda a los humanos su débil memoria en la vejez como parte de su viaje de vida por el cual deben estar agradecidos.

Esfuerzos médicos y espirituales para prevenir la demencia

Los expertos médicos recomiendan una serie de medidas para prevenir la demencia, incluido mantener un sueño de calidad, hacer ejercicio con regularidad, como ejercicios cerebrales, y evitar el estrés y el aislamiento social. Se ha demostrado que esta actividad mantiene la función cognitiva y la aptitud física en las personas mayores.

Aparte de los esfuerzos externos, el Islam también enfatiza los esfuerzos internos a través de la oración. Rasulullah SAW enseñó a su pueblo a pedir protección contra la vejez. La oración dice:

Oh Dios, en Ti me refugio de la cobardía y en Ti me refugio de volver a la vida más miserable.

“Oh Allah, busco refugio en Ti de la cobardía y me refugio en Ti de regresar a la peor edad (senilidad).(HR Ibnu Majah)