Oración del presidente de la FIFA al equipo nacional indonesio en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Nueva York, Viva – Presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) Gianni Infantino Reza por lo mejor para Equipo nacional indonesio ¿Quién competirá en el Grupo B de los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026 en la cuarta ronda de Asia Face? Equipo nacional iraquí Y Equipo nacional de Arabia Saudita.

«Rezo por lo mejor para Indonesia. Rezo por lo mejor para todos los que participan, y debemos unir al fútbol», dijo Infantino en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles (9/24), hora local.

Infantino evaluó que Indonesia se enfrentaba a un juego que no era fácil. Habrá un partido pesado y difícil en un esfuerzo por llegar a la final.

Según Infantino, los logros de Indonesia son bastante alentadores porque hasta hace algún tiempo nadie imaginaba que el equipo nacional podría jugar dos partidos cruciales para la calificación de la Copa Mundial.

Duele del equipo nacional indonesio vs. Líbano

«La Copa Mundial, por supuesto, es el pico para cada jugador, para cada fanático», dijo.

El equipo nacional de Indonesia está programado para enfrentar a Arabia Saudita por adelantado el jueves (9/10) a las 00.15 WIB, luego hace cuatro días que se reunió con Iraq el domingo (12/10) a las 02.30 WIB. Los dos partidos se llevaron a cabo en el King Abdullah Stadium, Jeddah, Arabia Saudita.

El equipo nacional indonesio debe obtener puntos máximos al bucear estos dos partidos para calificar directamente a las finales de la Copa Mundial 2026, o mantener el origen en la quinta ronda.

El primer lugar en la clasificación final pasará automáticamente, la segunda posición condujo a la quinta ronda, mientras que el tercer lugar murió. (Hormiga)