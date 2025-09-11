Oración de Ibas Yudhoyono para Sby en el 76 cumpleaños

Yakarta, Viva -6º presidente Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) 76 cumpleaños el martes 9 de septiembre, para coincidir con el 24 aniversario de la fiesta Demócrata.

El día especial se celebró con la familia extendida de Yudhoyono y los funcionarios del Partido Demócrata en Cikeas Pendopo, Bogor Regency, West Java. Representando a la familia extendida, el hijo menor de SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS) pronunció sus comentarios.

«Esta noche no se trata de posición, sino del sabor. Gratitud, amor y una sensación de aprecio. Sabemos, últimamente, la atmósfera del país es bastante cálida con muchas manifestaciones. Así que esta noche, también demostramos, pero la gratitud por las bendiciones de Dios para PEPO, para el Partido Democrático y para todos nosotros», dijo Ibas, citó el jueves 11 de septiembre, 2025.

IBAS enfatizó que los poemas de SBY no solo eran obras literarias, sino los registros espirituales e internos de un líder que había pasado un largo viaje lleno de alegría y tristeza.

«Estos poemas no solo son leídos, sino que están contenidos. Sobre el amor, la pérdida, la devoción y la esperanza. Como la vida, que continúa fluyendo», dijo Ibas.

La presencia de invitados se considera una forma de amor y refuerzo moral para SBY y su familia. En sus comentarios, Ibas también expresó su gratitud por toda la atención prestada a su padre.

«Sabemos, Pepo nunca camina solo. Hay muchos corazones que rezan, muchas manos son felices», dijo.

6to presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) llegó a la Griya o la Casa Abierta del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en el Palacio Estatal, Central Yakarta, el lunes 31 de marzo de 2025.

IBAS dijo que este evento fue un símbolo que en todas las condiciones de la nación, los valores humanos, la hermandad y el ejemplar aún deben ser tratados. Sby, con todo su trabajo y trabajo, sigue siendo una fuente de sombra.

«Esperemos que el Sr. Sby siempre reciba salud y bendición. Esperemos que todos sigamos siendo parte del buen viaje», dijo IBAS.