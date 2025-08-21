Optimizar la tecnología AI, Bank Mandiri gana el premio APAC Cludera 2025

VIVA – Los resultados de la encuesta mencionan el alto nivel de satisfacción en actuación Gobernador de Java Central Ahmad Lutfi y su adjunto Taj Yasin Maimoen. La satisfacción con el rendimiento de Ahmad Lutfi es del 64.6 por ciento, y para Taj Yasin Maimoen 59.7 por ciento.

La investigación de la investigación y el desarrollo de Kompas, Arita Nugraheni explicó, el gran número de satisfacción comunitaria en Ahmad Lutfi y Taj Yasin, se convirtió en una buena capital para el desarrollo de Java Central en el futuro. Tiene sentido, el pueblo de Java Central agradeció el desempeño del gobernador y el vicegobernador, así como Gobierno provincial de Java Central.

«En realidad, si se lee (resultados de la encuesta), debemos ver que Ahmad Lutfi y Taj Yasin solo han estado trabajando durante seis meses, el nivel de satisfacción es superior al 60 por ciento. Y esta es una buena capital», dijo Arita, miércoles (20/20/2025).

Si se detallan los resultados de la encuesta, hay 61.2 por ciento de los encuestados que afirman estar satisfechos con el desempeño de Ahmad Lutfi y Taj Yasin. Mientras que el otro 3.4 por ciento afirmó estar muy satisfecho. Mientras tanto, para el desempeño del vicegobernador Taj Yasin, hasta el 57.1 por ciento de los encuestados dijeron que estaban satisfechos y que el 2.6 por ciento afirmó estar muy satisfecho.

Arita explicó que la satisfacción del desempeño se refiere a 11 programas de trabajo del gobernador y vicegobernador, a quien los encuestados les pidieron.

La mayor satisfacción con el rendimiento del suministro de agua limpia, que es 8.3 por ciento, dijo que estaba muy satisfecho y 75.4 por ciento satisfecho. Luego, al mejorar los servicios de salud pública, ganó el segundo lugar con 4.4 por ciento muy satisfecho y 79 por ciento satisfecho.

En el campo de los servicios públicos también obtienen un gran aprecio. Hasta 4.5 encuestados afirmaron estar muy satisfechos y el 73.9 por ciento expresó su satisfacción. Al salvaguardar la seguridad (delitos y matones) en el cuarto lugar, con el 4.0 por ciento de los encuestados expresó muy satisfecho y 71.4 por ciento satisfecho.

Lo mismo en el campo de los costos de servicio público asequible, a saber, el 5.8 por ciento de los encuestados dijo que estaban muy satisfechos y el 69.4 por ciento afirmó estar satisfecho. En términos de superar la congestión, hay 3.8 por ciento de los encuestados que afirman estar muy satisfechos y 67.5 por ciento satisfechos.

Además, en el campo del manejo de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el DHF, la disentería y la Covid recibieron una evaluación del 5,4 por ciento y un 63,6 por ciento satisfecho. Provisión de transporte público adecuado, hay 5.2 por ciento muy satisfecho y 63.7 por ciento satisfecho.

Del mismo modo, en el campo de la gestión de desastres naturales, hasta el 3,4 por ciento de los encuestados afirmó estar muy satisfecho y 63.5 por ciento satisfecho. Además, en el campo de mejorar la calidad de la educación (plan de estudios a la calidad del maestro), había 3.7 encuestados que estaban muy satisfechos y el 61.9 por ciento afirmó estar satisfecho.

Pero la pareja Ahmad Lutfi y Taj Yasin, según Arita, todavía tienen la tarea con respecto al manejo de la pobreza y la provisión de empleo. Aunque esta también es una tarea para otras provincias en Indonesia.

La encuesta fue realizada por Kompas Research and Development del 1 al 5 de julio de 2025, que entrevistó a 400 encuestados cara a cara. El método utilizado es un cupolar sistemático multinivel con un nivel de confianza del 95 por ciento, y el margen de error es de alrededor del 4.9 por ciento. La investigadora de investigación y desarrollo de Kompas, Arita Nugraheni, afirmó que la fuente de financiación de la encuesta era del 100 por ciento de Kompas.