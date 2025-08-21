Optimizar la tecnología AI, Bank Mandiri gana el premio APAC Cludera 2025

VIVA – Banco Mandiri Continuar fortaleciendo su posición como líder de transformación digital En la industria bancaria presentando servicios innovadores y confiables basados ​​en tecnología. A través de una estrategia digital integrada y el uso de la tecnología de inteligencia artificial (AI), el banco codificó las acciones de BMRI logró presentar un avance que no solo enriquece la experiencia del cliente, sino que también fomenta el crecimiento económico de Indonesia de manera sostenible.

La medida también fortaleció la posición del banco con el logotipo de la cinta de oro en la industria bancaria regional y global. Bank Mandiri ganó el premio en la categoría de ventajas de análisis, aprendizaje automático y IA en el premio Cludera APAC Data Impact (DIA) 2025.

SVP Enterprise Data Analytics Bank Mandiri Kurnia Sofia Rosyada dijo que el banco mandiri continuó utilizando análisis de datos y tecnología de IA para mejorar los servicios para los clientes produciendo más productos personales, aumentando la eficiencia y la aceleración de la adopción de servicios.

Cludera es una compañía de tecnología de los EE. UU. Que desarrolla una plataforma de datos híbrida basada en la nube para la gestión de big data en varios sectores. A través de los Premios de Impacto de Datos, Cludera, un evento anual que se ha estado ejecutando durante más de una década, el Cludera aprecia a las organizaciones que usan la plataforma de manera innovadora y tienen un impacto significativo. Este premio es un reconocimiento internacional para los pioneros de la innovación basada en datos, incluida la gran institución bancaria de Asia Pacific.

«Este premio es una prueba clara de la sinergia de las estrategias digitales y la adopción de tecnología de IA en Bank Mandiri. Estamos comprometidos a presentar servicios innovadores que no solo proporcionan valor agregado a los clientes, sino que también fortalezcan la inclusión financiera y apoyen la economía nacional», dijo Kurnia en una declaración oficial el jueves (21/8).

Este éxito también fue respaldado por el desempeño de SuperApp Livin ‘por Mandiri, que creció un 24% al año a 31.6 millones de usuarios a partir de mayo de 2025. En el mismo período, el Super App Mandiri Bank Mandiri había procesado el crecimiento de la frecuencia de transacción 26% a 1.83 mil millones de veces con un aumento en el valor de transacción de 12% a RP 1,744 trillones.

Mientras que el volumen de Copra por las transacciones de Mandiri aumentó un 13% año tras año (interanual) a 583 millones de transacciones con un valor de transacción de 19% interanual a más de Rp 10,000 billones a mayo de 2025. Mientras que el comerciante de Livin se basa cada vez más en las personas de negocios con el 13% de crecimiento de los usuarios registrados a 2.7 millones de usuarios.

El logro del banco mandiri en el campo de la transformación está en línea con el espíritu del 80 aniversario de la independencia indonesia, la soberanía unida del desarrollo de los pueblos prósperos indonesios. Bank Mandiri está presente como un socio estratégico del gobierno y la comunidad, presentando una sinergia integral de servicios bancarios digitales para acelerar la transformación de la economía indonesia.

En el futuro, el banco Mandiri continuará fomentando la innovación y los servicios para los clientes y expandir la inclusión financiera en general. Con un enfoque receptivo y orientado a la solución, Bank Mandiri es optimista de que puede mantener el impulso de crecimiento y fortalecer su contribución al sistema financiero nacional.