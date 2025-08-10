Optimización de la distribución, el fertilizante indonesio socializa nuevas pautas técnicas para el fertilizante subsidiado

VIVA – Fertilizante indonesio Comprometido a optimizar la distribución de fertilizantes subsidiados en toda Indonesia como un esfuerzo para apoyar la aceleración Selfigencia de alimentos nacional. Uno de los esfuerzos se llevó a cabo socializando las nuevas pautas técnicas (directrices técnicas) de la gestión de fertilizantes subsidiados en Gunungkidul Regency, región especial de Yogyakarta (DIY), viernes (8/8/2025).

Vicepresidente senior (SVP) Estrategia de ventas y servicio al cliente de PT Pupuk Indonesia (Persero), explicó Deni Dwiguna Sulaeman, la nueva regulación de la distribución de fertilizantes subsidiados se regula en el Reglamento Agrícola (Permentan) de 2025 de 2025, que es la regulación de la implementación del Reglamento Presidente (perpresas) de 2025, el gobierno de la subsidación de 2025. Uno de los cambios agricultor Registrado para canjear fertilizante subsidiado directamente en el receptor de fertilizantes en el punto de transferencia (PPT) que consta de cuatro entidades, minoristas, grupos de agricultores combinados (Gapoktan), grupos de piscicultura (Pokdakan) y cooperativas.

«La existencia de la cooperativa no reemplaza el quiosco, pero su presencia completa el punto de transferencia», dijo Deni en la «socialización de Akbar que recibe fertilizante subsidiado en el punto de transferencia» en la regencia de Gunungkidul.

También explicó que el fertilizante indonesio es un operador de regulaciones establecidas. Cuenta total de la distribución de fertilizante subsidiado al receptor de fertilizantes en el punto de transferencia. De modo que el actor comercial de distribución (PUD), que alguna vez fue un distribuidor, en la nueva regulación es parte del fertilizante indonesio.

Se hicieron varios ajustes para que la implementación de esta regulación fuera más óptima. Entre ellos complementan las aplicaciones I-Pubers y WCM con nuevas características. La aplicación I-Pubers está equipada con una función de «mensaje de fertilizante» para capturar las necesidades reales de fertilizantes en el campo según el punto de transferencia. Mientras que en WCM estará equipado con una nueva característica «Seguimiento de entrega» para averiguar cuánto tiempo el PUD envía fertilizante después de un pedido.

En el mismo lugar, la captura de fertilizantes subsidiados del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) de la República de Indonesia, Sry Pujiati, solicitó a todos los agricultores, PPT y PUD en la regencia de Grobogan para leer y comprender las últimas directrices técnicas de distribución de fertilizantes que minimizaran el problema de la reducción de la reducción de la red.

«Estamos optimizando la absorción de fertilizantes subsidiados de acuerdo con las reglas. No tengas miedo de la baja asignación, podemos hacer el nombre del proceso de realización. Petai se registró en el RDKK que tienen derecho a fertilizantes subsidiados. Y este RDKK es la base de la redempción en el punto de transferencia», dijo Sry.

Adjunto adjunto (ASDEP) de gestión de instalaciones e infraestructura de la producción agrícola del Ministerio de Coordinación de Alimentos (Kemenko Food), Bona Kusuma explicó que el núcleo de este nuevo gobierno garantiza la asignación de fertilizantes subsidiados nacionales que llega a 9.55 millones de toneladas de toneladas/distrito de la ciudad.

Además, agregó, esta última regulación también garantiza que el fertilizante subsidiado se pueda canalizar con el principio de 7 derecho, especialmente en el objetivo que acaba de incluir en las últimas políticas. El gobierno quiere garantizar que los agricultores sean completamente aceptados por los agricultores.

«Por esta razón, el gobierno da la autoridad del fertilizante indonesio para distribuir el fertilizante subsidiado directamente a los PPT», dijo.

Además, reveló que había un mandato de Peres 6/2025, por lo que el Ministerio de Coordinación de Alimentos para Formar un grupo de trabajo como se estipula en el decreto de la División Coordinadora de la División de Alimentos No. 6 de 2025 fue nombrado Monitoreo y Evaluación del Grupo de Trabajo de la implementación de la Política de fertilizantes subsidiadas. Este Pokja se asignó para centrarse en monitorear cómo el desarrollo y la implementación de este gobierno en el campo.

«Una de las actuaciones de Pokja decidió una pilotaje de gobernanza bastante exitosa en cinco distritos, uno de los cuales estaba en Gunungkidul», explicó Bona.

Los agricultores de Gunungkidul pueden obtener 30,500 toneladas de fertilizante subsidiado

Mientras tanto, PT Pupuk Indonesia (Persero) SM Regional 2B, explicó Jeff Narapati, la simplificación de esta gobernanza para facilitar que los agricultores obtengan fertilizantes subsidiados. Debido a eso, esperaba que los agricultores de Gunungkidul optimizaran la conveniencia al absorber el fertilizante subsidiado.

En 2025, los agricultores en Gunungkidul recibieron una asignación de fertilizantes subsidiado de 30,500 toneladas. Esta asignación es más del 40 por ciento en comparación con la asignación total de la provincia de bricolaje de 76,000 toneladas.

En cuanto al nivel nacional, agregó Jeff, la redención de fertilizantes subsidiados al 7 de agosto de 2025 había alcanzado los 4.4 millones de toneladas o alrededor del 48 por ciento del total de 9.55 millones de toneladas de asignación. El fertilizante indonesio también ha preparado un stock nacional de fertilizantes subsidiados de 1,369,000 toneladas para optimizar la absorción.

«Este stock es suficiente para satisfacer las necesidades de fertilizantes a nivel nacional, incluidos los agricultores en Gunungkidul», dijo Jeff.