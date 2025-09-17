Oppn golpea a Fadnavis por no revelar la estatua de Swami Ramanand Tirtha en Marathi







Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) líder Ambadas Danve cuestionó el miércoles Ministro Principal de Maharashtra (CM) Devendra Fadnavis No pudo hacer tiempo libre para presentar la estatua de Swami Ramanand Tirtha, una figura clave del Movimiento de Liberación de Marathwada, a pesar de estar en la ciudad para un programa oficial, informó la agencia de noticias PTI.

Danve afirmó que se habían enviado más de media docena de cartas a la Oficina del Ministro Principal (CMO) solicitando su presencia para la ceremonia de inauguración, pero hasta ahora no había habido una respuesta positiva.

Swami Ramanand Tirtha (1903–1972), nacido Vyenkatesh Bhagvanrao Khedgikar, estaba a la vanguardia de la lucha por la liberación de Marathwada del gobierno de Osman Ali Khan, el último Nizam de Hyderabad.

Según el Instituto de Investigación Swami Ramanand Teerth, se han escrito cuatro cartas desde febrero de este año en busca del tiempo de CM Fadnavis para la presentación de la estatua, informó PTI.

«Pero no recibimos ninguna respuesta del CMO a pesar de seguir todos los protocolos por buscar una cita. Como resultado, hemos rendido homenaje a la Swami al mantener su marco de fotos justo debajo de la estatua», dijo el secretario del Instituto Sarang Takalkar.

Un portador de oficinas del Instituto dijo: «El trabajo en esta estatua se completó alrededor de un año en octubre de 2024. Fue perseguido por el Instituto de Investigación Swami Ramanand Teerth y fue realizado por la Corporación Municipal».

Agregó que una propuesta para la estatua fue sancionada primero por el cuerpo cívico local En 2017. Después de que expiró su marco de tiempo, se envió una nueva propuesta, que se volvió a sancionar inmediatamente.

«El 3 de octubre se celebra como el aniversario de nacimiento de Swami Ramanand Tirtha, y esperamos que su estatua se presente el próximo mes», dijo.

CM Fadnavis estaba en Chhatrapati sambhajinagar Desde el martes por la noche. El miércoles por la mañana, asistió al programa Marathwada Mukti Din en el Jardín Siddharth antes de viajar a Phulambri en el distrito y luego a Beed.

El 17 de septiembre marca el aniversario de la integración de Marathwada con India y la anexión del estado de Hyderabad, luego bajo el gobierno de Nizam, en la Unión India.

En una publicación sobre X, Danve dijo: «Parece que el gobierno y el primer ministro Devendra Fadnavis todavía desconocen la notable contribución de Swami Ramanand Tirtha al liberar la tierra de Nizam y hacerlo parte de nuestra tierra! La estatua de Swami Ramanand Tirtha, quien fue el frente de la lucha de Marathwada, ha estado en la lucha de la liberación de Marathwada, ha estado a un lado por el cho de octubre.

«Se han escrito más de media docena de cartas al CMO solicitando su tiempo. Pero es lamentable que ni siquiera tuvieran 15 minutos para la inauguración de esta estatua», el Sena (UBT) Líder agregado.

(Con entradas PTI)





