¡Oportunidades raras! Mercedes Cosworth Ayrton Senna ahora está listo para ser subastado

VIVA – Un ícono automotriz que la leyenda ha poseído alguna vez Fórmula 1, Ayrton SennaAhora será subastado. La producción de Mercedes-Benz 190E 2.3-16 en 1985 será subastada por RM Sotheby’s el 1 de noviembre de 2025 en Londres.

Para los fanáticos de las carreras y los coleccionistas automotrices, este automóvil no es solo un vehículo, sino un testigo de la historia del viaje de uno de los mejores corredores del mundo.



1990 Mercedes-Benz 190E 2,5-16 Evolution II

Historia de Mercedes-Benz 190e 2.3-16 y relacionado con Ayrton Senna

Mercedes-Benz 190E 2.3-16 se conoce como una versión de alto rendimiento del sedán ordinario 190E. La válvula de 2,3 litros de la máquina 16 se desarrolló con Cosworth, una conocida empresa de ingeniería de ingeniería que es famosa por su innovación en las máquinas de carreras. Este automóvil fue lanzado como un sedán deportivo compacto con un rendimiento impresionante, lo que lo convierte en un favorito de los fanáticos de las carreras y los amantes de los autos deportivos en la década de 1980.

Ayrton Senna compró este auto solo en 1985 mientras vivía en Inglaterra, después de ganar la carrera de campeones en Nürburgring en 1984, donde conquistó varios corredores de F1 famosos. Senna usa este 190e como un vehículo diario («conductor diario»), viajando a una distancia de aproximadamente 25,000 millas antes de finalmente venderlo cuando se mudó a Mónaco después de unirse al equipo de McLaren.

Este automóvil tiene un color metálico de plata de humo con un interior negro clásico, según las especificaciones de fábrica, manteniendo la autenticidad y el carácter del vehículo como cuando es propiedad de Senna. Después de ser vendido, este automóvil estuvo en Australia durante más de dos décadas antes de ser subastado por primera vez desde la era de la propiedad de Senna.

Especificaciones técnicas

– Máquina: 2.3 litros 16 válvulas, resultados de colaboración con Cosworth

– Poder: alrededor de 185-195 HP, suficiente para el sedán compacto de la década de 1980

– Transmisión: manual de 5 velocidades, dando la sensación de conducir deportes clásicos

– Peso: 1.200 kg, ofreciendo un equilibrio entre el rendimiento y el control

– Interior: negros originales, mantenga la autenticidad de la colección

– Exterior: Smoke Silver Metallic, pintura original muy bien mantenida

Este automóvil no es solo un vehículo clásico, sino también un símbolo de la era dorada de F1 y el estilo de vida de Senna fuera de la pista.



Logotipo de Mercedes-Benz que está equipado con una lámpara

Valores de recolección y estimación Subasta

RM Sotheby’s estima que el precio de esta subasta de automóvil entre £ 220,000 a £ 250,000 (alrededor de Rp4.7 mil millones a Rp5.4 mil millones. Este precio refleja valores históricos, escasez y vínculos directos con Ayrton Senna, lo que se suma a la atracción para los coleccionistas y los fanáticos de F1 en todo el mundo.

Además del valor financiero, este automóvil tiene valores emocionales y simbólicos. Conducir un vehículo que alguna vez fue un «conductor diario» una de las leyendas de F1 proporciona una experiencia única que es difícil de igualar.

Oportunidad rara para los coleccionistas

Esta subasta es una oportunidad rara para coleccionistas automotrices, fanáticos de la F1 y amantes coche clásico Tener un vehículo con una rica historia. Para aquellos que estén interesados, la subasta tendrá lugar el 1 de noviembre de 2025 en Londres, con un registro adicional e información a través del sitio web oficial de RM Sotheby’s.

Mercedes-Benz 190E 2.3-16 propiedad de Ayrton Senna no es solo un automóvil clásico, sino parte del patrimonio automotriz y la historia de las carreras mundiales. Tener este vehículo significa tocar directamente la historia de la vida de uno de los mejores corredores de todos los tiempos.