Oportunidades para el nivel de nivel 8,000 translúcido de JCI a pesar de que está eclipsado por la corrección, el analista de estos 5 acciones

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se predice que el aumento del nivel de 8,000 en la negociación del miércoles 17 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, JCI, JCI fortificado 0.26 por ciento a 7,957.69.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que ocurrirá un aumento si el índice permanece por encima del apoyo menor 7,912. Sin embargo, existe el potencial de llenar el vacío más cercano en el nivel de 7.889 primero si el JCI cayó por debajo de 7,912.

«IHSG tiende a continuar la tendencia de subir al objetivo de proyección de Fibonacci a 8,007 hoy», dijo Ivan en su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,912, 7,821, 7,742 y 7,604. Mientras que los puntos de apoyo en el área de 7,953, 8,025 y 8,102.



Además, Ivan ha calculado una serie de acciones potenciales cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Su elección es digna de inversor.

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.880-1,950

Precio objetivo: 2,770

PT Bank Mandiri (Persero) TBK (BMRI)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 4,000-4,100

Precio objetivo: 4,520

PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Recomendaciones: tomar Ganancia

Precio objetivo: 4.850

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.710-1,725

Precio objetivo: 1.810

PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.740

Precio objetivo: 1.860