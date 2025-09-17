Oportunidades para el nivel de nivel 8,000 translúcido de JCI a pesar de que está eclipsado por la corrección, el analista de estos 5 acciones

Miércoles 17 de septiembre de 2025 – 08:24 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se predice que el aumento del nivel de 8,000 en la negociación del miércoles 17 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, JCI, JCI fortificado 0.26 por ciento a 7,957.69.
Leer también:
JCI cerró brillantemente a pesar de que estaba deprimido para obtener ganancias, asomando las acciones que ingresaron a las filas de los principales ganadores LQ45
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que ocurrirá un aumento si el índice permanece por encima del apoyo menor 7,912. Sin embargo, existe el potencial de llenar el vacío más cercano en el nivel de 7.889 primero si el JCI cayó por debajo de 7,912.
«IHSG tiende a continuar la tendencia de subir al objetivo de proyección de Fibonacci a 8,007 hoy», dijo Ivan en su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.
Leer también:
Sesión de JCI rechazó un 0.27 por ciento, pero estas 3 acciones se mantuvieron varoniles
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,912, 7,821, 7,742 y 7,604. Mientras que los puntos de apoyo en el área de 7,953, 8,025 y 8,102.
Leer también:
Analista constitucional IHSG se disparó, Peak 5 Recomendaciones para acciones potenciales de CUAN
Además, Ivan ha calculado una serie de acciones potenciales cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Su elección es digna de inversor.
PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.880-1,950
- Precio objetivo: 2,770
PT Bank Mandiri (Persero) TBK (BMRI)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 4,000-4,100
- Precio objetivo: 4,520
PT Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)
- Recomendaciones: tomar Ganancia
- Precio objetivo: 4.850
PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 1.710-1,725
- Precio objetivo: 1.810
PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 1.740
- Precio objetivo: 1.860
Página siguiente
Recomendaciones: Compre en debilidad Área de compra: 1,880-1,950 Precio objetivo: 2,770