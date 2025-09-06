Oportunidades de campeones de Ducati, descuentos en motocicletas Hybrid Kuro y Honda de Suzuki XL7





Yakarta, Viva – Viva Automotive Presentando las noticias más populares el viernes 5 de septiembre de 2025, que debe ser leído por los fanáticos del automóvil. Del dominio Ducati en MotoGP al lanzamiento del Suzuki Hybrid SUV y Big Descuents Honda Electric MotorEste artículo está lleno de información interesante.

1. Ducati Opportunities Gan el título mundial del constructor MotoGP más abierto

Ducati lideró la clasificación del constructor MotoGP 2025 con una ventaja de 276 puntos sobre Aprilia, tiene la oportunidad de bloquear el séptimo título en el Gran Premio de Catalunya. El dominio de este equipo fue apoyado por el desempeño de los corredores, como Francesco Bagnaia y Marc Márquez, así como la innovación técnica de Desmosedici GP25. Leer más.

2. Suzuki xl7 Alpha Kuro híbrido llegará pronto, este SUV todo el precio es el precio

Suzuki New XL7 Hybrid Alpha Kuro viene con un elegante diseño negro, virtual lanzado el 19 de septiembre de 2025. Este SUV ofrece una tecnología HVS de 200 mm y híbridos de distancia al suelo, con precios que comienzan en RP312.2 millones. Leer más.

3. Puede ser un gran descuento, Honda Electric Motor comienza desde RP. 22 millones

Wahana Honda ofrece una gran promoción para motos eléctricos como EM1 E: que ahora comienza desde RP22 millones después de un descuento de hasta Rp17.76 millones. Modelo Cuv E: e Icon E: también obtiene un descuento de RP1-2 millones con alivio de tenor de entrega. Leer más.

