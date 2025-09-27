Oponentes del bloqueo israelí en Gaza, el comité internacional envió una nueva flota

Yakarta, Viva – Comité internacional para desempacar Bloqueo Gaza ha lanzado una flota de barcos adicional el sábado 27 de septiembre de 2025 para desafiar el bloqueo Israel contra la tira de Gaza, Palestina.

Leer también: ONU: Miles de Gazans se vieron obligados a evacuar debido a los ataques aéreos israelíes



En su declaración, el comité dijo que había 10 barcos civiles que salían del puerto de San Giovanni Li Li.

Partieron con alrededor de 70 activistas de más de 20 países, y en colaboración con Freedom Flotilla Coalition. Entre los participantes, había 9 miembros del Parlamento de Europa y los Estados Unidos (EE. UU.).

Leer también: Respuesta del ministro de Asuntos Exteriores Sugión sobre Netanyahu destacando el discurso de Prabowo en la sesión de la ONU





Varios residentes llevan bolsas de harina de camiones de ayuda humanitaria en Gaza Foto : Entre/xinhua/rizek abdeljawad/aa

«Este paso se dio cuando la Guerra Israelí en Gaza entró en su segundo año, que estuvo marcado por bombardeos interminables, tácticas de hambre, asesinato de niños y civiles, así como ataques repetidos contra periodistas, personal médico, hospitales y refugiados masivos», dijo el comité en un comunicado, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Netanyahu elogia el discurso ‘Fire-Fiap’ de Prabowo en las Naciones Unidas, aludiendo a la solución RI para Israel-Palestina



Acusan el poder del mundo del silencio, pero continúan ayudando a Israel y protegerlo de la responsabilidad.

La nueva flota es una continuación de la misión anterior, incluidas Madleen, Handala y docenas de otros barcos, que fueron lanzados en los últimos 15 años por Freedom Flotilla Coalition y Global Sumud Flotilla.

Sin embargo, muchos de los barcos fueron interceptados o atacados por tropas israelíes en aguas internacionales.

«Esta campaña global no se detendrá hasta que logre su noble objetivo humanitario», dijo el presidente del comité, Zaher Biawi.

Israel tiene un historial de interceptación de barcos a Gaza, lo enfrentó y deportistas deportados. Los críticos lo llaman piratería.

Mientras tanto, los investigadores de la ONU concluyeron recientemente que Israel realizó un genocidio en Gaza, donde casi 66,000 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023.