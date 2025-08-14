Oponente de terror, Slamet Riyadi completó las disputas de tierras de PT Kai después de 5 años de punto muerto

Yakarta, Viva – Después de pasar por un proceso largo durante cinco años, Abogado así como mediador, Slamet Riyadi completó con éxito disputa de la tierra activo PT Kereta API Indonesia (Kai) en el área del Grand Boutique Center (GBC), Dua de mangaNorte de Yakarta.

Este éxito estuvo marcado por la presentación de recomendaciones para la extensión de los derechos de gestión de la tierra (HPL) desde PT Kai a Bank Victoria, martes 12 de agosto de 2025, en el Centro de Ferrocarriles de Yakarta, Juanda, Central Yakarta.

En el caso de que el Director de Desarrollo Institucional e Institucional de Pt Kai, Rudi, como Atiurridha, entregó la recomendación directamente a Sihadi, jefe de la sección de asuntos generales del Banco Victoria, presenciada por el abogado Slamet Riadi.

Esta presentación garantiza la extensión del Certificado de uso del edificio (SHGB) durante los próximos 20 años y brinda certeza legal a 300 propietarios de tiendas en un área de 49,560 metros cuadrados.

Esta colaboración también tiene como objetivo utilizar casi 5 hectáreas de activos en la ciudad de Yakarta. «Dios desee, puede beneficiar a la comunidad y también como ingresos estatales no taxales» del contrato de arrendamiento pagado por los residentes de la tierra «, dijo

Este éxito no es un proceso corto. Desde 2021, la tierra no puede extenderse por su estatus legal debido a varios obstáculos. El abogado Slamet afirmó enfrentar muchos desafíos, incluidos la presión y el terror por teléfono o WhatsApp de aquellos que querían frustrar el proceso de finalización.

«Pero Gusti Allah todavía da fuerza hasta que finalmente los intereses de muchas personas y este país finalmente se pueden realizar», dijo Slamet.

Slamet Riyadi jugó un papel no solo como defensor, sino también un mediador que aseguró que todo el proceso estuviera de acuerdo con el principio de buen gobierno corporativo (GCG). Inició pasos estratégicos, incluida la solicitación de la opinión legal del Fiscal General del Estado (Jamdatun) e iniciando el Estudio de evaluación del precio de la tierra certificada de OJK para fortalecer la base legal para la extensión de HPL.

El director de Pt Kai, Rudi como Atiurridha, dio un gran aprecio al papel de todas las partes, incluido el Dr. Slamet, en la resolución de este caso.

«Allhamdulilah después de un largo proceso desde 2021, finalmente, los activos de PT Kai pueden ser reutilizados por 300 inquilinos Shophouse en Pt. Kai Hpl. Gracias también por la ayuda de todas las partes, porque sin la ayuda de todas las partes, no necesariamente el traspaso de HPL en GBC, en Jakarta-north se puede realizar», dijo Rudi en su declaración de prensa en Jakart.

El jefe de la sección de asuntos generales del banco Victoria, Sihadi, también expresó su gratitud. Hizo hincapié en que esta recomendación es importante para las necesidades de la auditoría OJK y garantiza la sostenibilidad de los esfuerzos de los propietarios de la tienda.

«Y en esta recomendación, PT Bank Victoria realizará inmediatamente la administración a la Agencia Nacional de Tierras. Para extender inmediatamente SHGB durante los próximos 20 años», dijo Sihadi