OPM afirma terminar la inteligencia de la Unidad de Inteligencia de Indonesia para que sea un Gold Sander, el Cenderawasih Kodam reveló el hecho

Yahukimo, Viva – Organización Papuasia Merdeka (OPM) nuevamente lanzó una acción atroz al matar a dos civiles en Yahukimo, las montañas de Papua.

Reclamos de OPM víctima El tiro muerto es inteligencia Los militares disfrazados de panorama de oro. Se confirma que el reclamo es un alias de engaño no es cierto. Esto fue revelado por Kapendam XVII/Cenderawasih, Coronel Inf Candra Kurniawan.

«OPM afirma que las dos víctimas son inteligencia militar es engañosa, falsa o engaño», dijo, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Se dice que OPM gira deliberadamente hechos para propagar propaganda y terror. Se dice que la acusación de que la víctima es una inteligencia militar es solo un pretexto para legitimar sus actos atroces.

«OPM siempre está buscando razones como una forma de terror y propaganda como una justificación para matar a civiles, porque de hecho OPM es un criminal humanitario», dijo.

Hasta ahora, las autoridades todavía están rastreando los detalles de la cronología del incidente. Esfuerzos para revelar la red de comunicación limitada en la escena.

Basado en los datos recopilados, sucedió en el Koroway Gold Pemaukuan, Yahukimo. El atroz incidente ocurrió el domingo 21 de septiembre de 2025. Ambos fueron interrogados antes de ser asesinados.

«Con respecto a la cronología de los eventos, todavía se rastrea debido a la red de comunicación limitada», dijo nuevamente.