Opinión del mediodía: cuanto más, mejor

El 18 de mayo fue Día Internacional de los Museos. Los principales museos de la ciudad mostraron un día repleto de programación, invitando a niños y adultos a celebrar el día con interacciones y actividades divertidas. Nos atrevemos a decirlo, pero fue más o menos en líneas predecibles donde hacen todo lo posible para involucrar y educar a los habitantes de Mumbaikar sobre los tesoros que existen dentro de la ciudad. Un artículo seleccionado en la sección The Guide del mediodía (edición del 18 de mayo de 2026) también recordó [I hope!] lectores de los museos menos conocidos de la ciudad, desde el Museo Monetario del Banco de la Reserva de la India en Fort, hasta la sección de taxidermia escondida en los verdes alrededores del Parque Nacional Sanjay Gandhi, y el recientemente inaugurado Museo FD Alpaiwalla en la Colonia Khareghat, el único museo del mundo dedicado exclusivamente a los parsis y los zoroastrianos iraníes. De hecho, fue durante nuestra visita al Museo Alpaiwalla, cuando reabrió sus puertas en marzo de 2025, que las partes interesadas expresaron su interés en crear un sendero planificado, donde los visitantes, especialmente los escolares, pudieran visitar este museo y luego dirigirse al cercano Mani Bhavan Gandhi Sangrahalaya, para vivir una experiencia doblemente inmersiva. Pensamos que la idea era un golpe maestro.