‘Ophelia’ de Taylor Swift se convierte en su número 1 de mayor duración en las listas

Taylor Swift está comenzando el Año Nuevo rompiendo su propio récord cuando “The Fate of Ophelia” se convierte en su éxito número uno más prolongado en el Billboard. Caliente 100.

“The Fate of Ophelia”, que retrocedió al puesto 28 en medio de la avalancha de sencillos navideños, regresa a la cima por novena semana en la cima de la lista de sencillos, superando a “Anti-Hero” como su éxito más prolongado entre sus 13 primeros puestos. Más allá de eso, “Blank Space” se mantuvo en el puesto número 1 durante siete semanas, seguido de “Cruel Summer” durante cuatro, “Shake It Off” durante cuatro, “Look What You Made Me Do” durante tres y “We Are Never Getting Back Together” durante tres. En general, los sencillos de Swift la empatan en el cuarto puesto con mayor número de números uno en la historia del Hot 100.

En otras partes del Hot 100, “Golden” de Huntr/x regresa al número 2, seguida por “Ordinary” de Alex Warren y “Man I Need” de Olivia Dean. Ella Langley completa el top cinco con su primer top 10, “Choosin’ Texas”, que surge del puesto 48. Completando el top 10 se encuentran “Folded” de Kehlani (No. 6), “Back to Friends” de Sombr (No. 7), “Opalite” de Swift (No. 8), “Mutt” de Leon Thomas (No. 9) y “Daisies” de Justin Bieber (No. 10).

Más allá del cartelera 200Swift continúa su reinado con “The Life of a Showgirl” y logra su duodécima semana en la cima de la lista. Completando el top 10 detrás de ella se encuentran “I’m the Problem” de Morgan Wallen, la banda sonora de “KPop Demon Hunters”, “The Art of Loving” de Olivia Dean, “Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter, “Dinastía” de Peso Pluma y Tito Double P, “SOS” de SZA, “So Close to What” de Tate McRae, “One Thing at a Time” de Wallen y Carpenter’s. “Corto y dulce.”