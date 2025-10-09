‘Ophelia’ de Taylor Swift rompe el récord de transmisión de una semana de Spotify

Taylor Swift se ha roto otro disco más con su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, esta vez con el sencillo principal “The Fate of Ophelia”, que ha superado a “Flowers” ​​de Miley Cyrus en la mayor cantidad de reproducciones en una sola semana. Spotify.

Cyrus previamente rompió el récord en enero de 2024, acumulando 101,838,799 transmisiones en su primer período de siete días. “Flowers” ​​también se convirtió en la primera canción en alcanzar los 100 millones más rápido que cualquier otra canción en la plataforma. El récord anterior en Spotify lo tenía “Butter” de BTS, que acumuló 99,37 millones de reproducciones en sus primeros siete días antes de alcanzar la marca de 100 millones en su octavo día.

“Ophelia” tuvo un desempeño sólido desde el principio, logrando la mayor cantidad de reproducciones en un solo día en la historia de Spotify cuando se lanzó “Showgirl” el 3 de octubre. Batió su propio récord de canción más reproducida un día después del lanzamiento de “Fortnight” en abril de 2024, acumulando más de 25 millones de escuchas. Ese récord lo ostentaba anteriormente Adele, cuyo tema “Easy on Me” obtuvo casi 20 millones de reproducciones en octubre de 2021.

Swift celebró el lanzamiento de su álbum con otro hito en Spotify, ya que “Showgirl” se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en 2025, menos de 12 horas después de su lanzamiento. “Showgirl” había batido previamente el récord de mayor cantidad de pre-guardados para un álbum con más de cinco millones de adiciones anticipadas.

Tras el lanzamiento de “Showgirl”, Swift ha estado promocionando el álbum con apariciones en “The Graham Norton Show”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y “Late Night With Seth Meyers”. Se espera que las 12 canciones de “Showgirl” ocupen los primeros doce lugares del Billboard Hot 100 de la próxima semana.