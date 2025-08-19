China, Viva – actor legendario Li De vuelta en el centro de atención público después de compartir noticias impactantes sobre su estado de salud. La estrella del partido de los chinos acababa de estar experimentando operación cita tumor Tame in the Neck, que había hecho preocupados a los fanáticos en todo el mundo.

La noticia se destacó por primera vez el 17 de agosto de 2025, cuando Jet Li subió una foto de sí mismo acostado en la cama hospital. Sin exponer detalles, solo escribió una breve oración llena de significado.

«Recientemente enfrenté otros desafíos inesperados», dijo Jet Li.

La carga inmediatamente provocó preocupaciones. La foto de la estrella del partido que se ve débil rápidamente viral en la plataforma Weibo y es una cálida conversación entre los internautas.

Poco después, Jet Li nuevamente hizo el público sorprendido al compartir videos cuando fue empujado a la sala de operaciones. En lugar de escribir información seria, en realidad eligió un estilo de broma distintivo.

«Hace unos días, mi hardware estaba dañado, así que lo envié de regreso a la fábrica para ser reparado», dijo.

Su actitud y humor tranquilos impresionaron a muchas personas, aunque claramente las condiciones que experimentó no eran ligeras.

El día después de someterse a una cirugía, Jet Li saludó a los fanáticos a través de un video. Visto heridas quirúrgicas en el lado derecho de su cuello, pero aún mostraba entusiasmo.

«Mi equipo me contactó a una reunión mientras todavía estaba en la cama», dijo, sentado sosteniendo la tableta.

Incluso enfatizó que su condición estaba mejorando.

«Me siento mucho mejor ahora. Digámosnos a los demás que estoy bien», dijo con entusiasmo.

La información adicional provino de su mejor amigo, el productor de cine Hong Kong Tiffany Chen, quien reveló que la operación realizada por Jet Li tenía como objetivo levantar tumor tamaño pequeño. El 18 de agosto, la estrella anunció que había salido del hospital. En su última carga, escribió en un estilo informal.

«He dejado la fábrica y estoy comiendo algo delicioso», concluyó.

Jet Li tampoco olvidó agradecer las oraciones y el apoyo de sus fanáticos. Esta experiencia se sumó a la larga lista de sus luchas de salud, después de que anteriormente había luchado contra el hipertiroidismo en 2010.