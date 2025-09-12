Operaciones de Amy Qanita, Raffi Ahmad y Nagita Slavina piden oraciones

Yakarta, Viva – Raffi Ahmad estaba en medio de un sentido de preocupación. La amada madre, Amy QanitaDebe someterse a una cirugía en uno de los hospitales conocidos en Singapur, Hospital Mount Elizabeth.

A través de cargas en su Instagram personal, marido Nagita Slavina Escribió un mensaje completo de emoción, invitando al público a rezar por la salud de la madre. Raffi enfatizó que la oración y el apoyo moral de las personas más cercanas, incluido el público, se convirtieron en una fortaleza especial para su familia en esta época llena de exámenes. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Por favor, reza por mi amada madre que se someterá a una cirugía mañana/el día después de mañana», escribió Raffi en Instagram @Sophestagita1717citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

«Esperemos que se le brinde salud, suavidad y tranquilidad», continuó.

No solo escribiendo mensajes, Raffi también compartió un retrato de Amy Qanita a través de la historia de Instagram. En la carga, la madre de Raffi fue vista con la ropa de un paciente azul, sentada en una silla de ruedas y acompañada por una enfermera. El momento mostró cada vez más la condición de salud de Amy Qanita que necesitaba una atención seria.

Como hijo mayor, Raffi mostró un profundo afecto a la figura de la madre que lo había criado. Cerró su mensaje con una oración sincera acompañada de una expresión de amor, un símbolo de cuán cerca de la relación de Raffi con la madre.

«Que todos siempre estemos a merced y protección de Allah Todopoderoso. Amén», rezó Raffi.

«Te amo mamá», dijo.

Condición de Amy Qanita antes de la cirugía

Antes de que sobresaliera la noticia de esta operación, Amy Qanita fue vista en una condición débil. Se tumbó en una cama de hospital con una manguera en la nariz para ayudar a respirar, así como la necesidad de fluidos corporales. El retrato hizo que el público simpatizara, al tiempo que proporcionaba apoyo moral a la familia extendida de Raffi Ahmad.

Gran apoyo de colegas famosos

No llevó mucho tiempo, la carga de Raffi se inundó inmediatamente con comentarios positivos. Muchos amigos y colegas de celebridades que participaron en el envío de las mejores oraciones a Amy Qanita.

«Date prisa y ponte bien, @amy_r_qanita», escribió Venna Melinda.

«Esperemos que Mami Amy se recupere rápidamente», dijo Eko Patrio.

«Bismillah Mama está sana», comentó Tya Ariestya.