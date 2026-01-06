Operación Vela 2025, Kakorlantas dice que el número de víctimas de muerte por accidente se ha reducido en un 27 por ciento

Bogor, VIVA – La policía de Bogor desplegó voluntarios de control de tráfico (Supeltas) para asegurar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2025/2026. Esto se hace para contribuir a la fluidez, la seguridad, el orden y la protección del tráfico (kamseltibcarlantas).

Innovaciones realizadas policia nacional Esto también recibió el reconocimiento directo del Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, cuando visitó el Puesto de Policía de Gadog, Java Occidental.

Jefe del Cuerpo de Tráfico El inspector general de la Policía Nacional, Agus Suryonugroho, dijo que, en general, la implementación de la Operación Nataru fue segura y sin problemas. Los flujos de regreso a casa y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se pueden controlar bien.

Mientras tanto, hasta el último día de operaciones, el flujo de retorno también fue monitoreado y no experimentó un pico significativo.

«Agradecemos a la Policía de Java Occidental, especialmente a la Policía de Bogor que colaboró ​​​​con Supeltas que ayudaron en los nodos de carreteras, en carreteras alternativas para ayudar a la policía a suavizar el flujo del tráfico», dijo Agus.

«Así que esto es bueno, así que tenedor de apuestas todo se hunde y hasta la sociedad es responsable. «Le pregunté antes, estaba feliz de que la Policía Nacional lo involucrara para poder regular el tráfico», añadió.

Agus dijo que la participación de Supeltas esta vez fue la primera en ayudar a suavizar la seguridad de Nataru Holidays y realizar Kamseltibcarlantas.

«Debido a que esta es la primera vez, el Ministro y yo, por orden del Jefe de Policía, estamos aquí para expresar nuestro agradecimiento y alentar aún más a la comunidad para ayudar a crear un tráfico seguro, ordenado y fluido», dijo.

Agus también dijo que actualmente la proyección de vehículos que salen de Yakarta a través de carreteras de peaje ha alcanzado el 96 por ciento. Mientras tanto, el flujo de retorno no experimentó un aumento significativo.

«Referente a conteo de tráficoLa proyección de vehículos que salen de Yakarta por la autopista de peaje es de 2.900.000. Así que ha vuelto al 96%, por lo que sólo queda el 4%. Así que el flujo inverso actual no es muy significativo. significa conteo de tráfico y los parámetros sobre si se llevará a cabo el contraflujo más adelante parecen bastante inclinados. Esa es la primera», afirmó.

Dijo que los resultados del análisis y evaluación de los accidentes han disminuido considerablemente. La tasa de letalidad de las víctimas mortales por accidentes disminuyó un 27,12%.

«Así podemos evitar que mueran casi 150 personas menos. El número de incidentes ha disminuido en un 7%. Esto es extraordinario porque la Operación Navidad o Lilin es una operación humanitaria, por lo que la seguridad y la fluidez de las carreteras son parte de lo principal», afirmó.