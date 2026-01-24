Operación SAR para el accidente del avión ATR 42-500 oficialmente cerrada

Makassar, VIVA – El jefe del mariscal del TNI de Basarnas, Mohammad Syafii, declaró la operación. RAE Buscar 10 personas víctima El accidente del avión ATR 42-500 en la zona montañosa de Bulusaraung, Pangkep Regency, está oficialmente cerrado.

«Esta noche. Yo, como Jefe de la Agencia Nacional SAR, como Coordinador SAR, declaré que la operación de búsqueda y evacuación del accidente del avión ATR, la declaré completa», dijo Syafii durante una conferencia de prensa en la Oficina de Makassar Basarnas, Sulawesi del Sur, el viernes 23 de enero de 2026 por la noche.

Explicó que la operación SAR se cerró después de que todas las víctimas fueron encontradas en siete paquetes para cadáveres (bolsas), seis que se cree que contenían cuerpos completos y una parte del cuerpo (fragmentos de cuerpo) en el séptimo día de la operación SAR y fueron entregadas a DVI.

Anteriormente, cuatro bolsas habían sido entregadas al Puesto de Mando DVI Biddokes de la Policía Regional de Sulawesi del Sur en Makassar para su identificación. Se ha identificado que tres víctimas fueron secuestradas por sus familiares y aún se está identificando una bolsa.

«Ambos vimos que el tiempo hoy era bastante bueno. El primer día las condiciones meteorológicas eran muy difíciles. El segundo día encontramos a la primera víctima, el tercer día a la segunda víctima. Y hoy, las siete operaciones evacuaron de manera óptima a todas las víctimas encontradas», explicó.

Aunque la operación SAR haya sido cerrada, dijo, según los resultados de la coordinación que involucra a todos los sectores relacionados, incluido DVI y el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte (KNKT), las operaciones de evacuación podrían continuar.

«Necesitamos transmitir que es imposible cerrar la operación por completo. Si en algún momento se encuentran partes del cuerpo de la víctima o restos del avión, la operación continuará con operaciones de alerta de rutina por parte de la Oficina Basarnas de Makassar», dijo el general de tres estrellas del TNI.

Hasta ahora, continuó Syafii, un total de 11 paquetes o bolsas para cadáveres han sido entregados al equipo en el puesto de mando DVI Biddokes de la policía de Sulawesi del Sur para su identificación. Un total de tres bolsas han sido identificadas y llevadas a casa por sus familias.

«Quiero transmitir que tres han sido entregados a la familia, uno todavía está siendo identificado. Luego hoy se entregaron siete paquetes de cadáveres a DVI. Así que puedo confirmar que encontramos 11 paquetes de cadáveres. La policía de DVI dijo que es cierto que hay 10 cadáveres», dijo.