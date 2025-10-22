‘Operación Napoleón – Lágrimas de lobo’ abordada por Beta Cinema

agencia de ventas Cine Beta ha abordado “Operación Napoleón – Lágrimas de lobo”, una secuela de la exitosa aventura nórdica “Operación Napoleón”, que se vendió en más de 40 países, incluido Estados Unidos, donde Magnolia la estrenó. Beta iniciará las ventas en el American Film Market de Los Ángeles.

La “Operación Napoleón – Lágrimas del Lobo” envía a Kristin y su equipo a buscar las “Lágrimas del Lobo”, un legendario alijo de diamantes nazis escondido durante la Segunda Guerra Mundial. Después de presenciar un asesinato, Kristin descubre las primeras pistas y, junto con Steve y Einar, descifra artefactos fragmentados de la guerra, notas musicales perdidas y códigos cifrados.

Su viaje abarca Islandia, Finlandia y Alemania, culminando en una persecución de alto riesgo a través del sistema de búnkeres subterráneos de Helsinki y un dramático enfrentamiento en el archipiélago de Finlandia. Perseguidos por brutales mercenarios y un asesino mortal, el trío debe sortear giros, traiciones y secretos históricos enterrados en lo profundo del pasado de Europa.

El director finlandés Jyri Kähönen (“Trackers”, “Bordertown”, “Ihon Alla”) dirige el thriller en inglés, trabajando a partir de un guión escrito nuevamente por Marteinn Thorisson (“Operation Napoleon”, “Jack Taylor”, “Niko”).

El elenco cuenta con los protagonistas que regresan Vivian Ólafsdóttir (“It Hatched”, “Reykjavík 112”), Jack Fox (“Riviera”, “Sanditon”, “Cheaters”) y el ícono de la actuación islandesa Ólafur Darri Ólafsson (“Severance”, “Trapped”, “True Detective”, “Fantastic Beasts”). A ellos se unen Tom Weston-Jones (“True Things”, “Warrior”, “Copper”) y Laura Birn (“Void”, “The Crow”, “A Walk Among the Tombstones”, “Foundation”).

La película se rodará en Turku, la zona del archipiélago de Finlandia, Islandia y Hamburgo hasta el 21 de noviembre.

Está producida por Anita Elsani y Alexander Klein para la alemana Splendid Entertainment, y Kjartan Thor Thordarson de la islandesa Sagafilm, junto con los socios coproductores Take Two Studios y Elsani Film. La producción cuenta con el apoyo de Moin Filmfund, Business Finland y el Ministerio de Industria e Innovación de Islandia.

Sam Film se estrenará en cines en Islandia, Splendid Film en Alemania.

Elsani afirmó: «La respuesta a la primera ‘Operación Napoleón’ ha sido realmente abrumadora. La película se convirtió en un verdadero éxito de taquilla en Islandia, y Beta Cinema vendió el título a más de 40 países en todo el mundo, incluido Estados Unidos (Magnolia). Además de eso, tuvo un desempeño excepcionalmente bueno para ZDF y en todas las plataformas SVOD. Esta fuerte resonancia nacional e internacional nos llena de confianza y entusiasmo por la secuela».

Klein añadió: «Para Splendid, ‘Operación Napoleón’ fue uno de los títulos más exitosos del año pasado, superando a los principales estrenos estadounidenses en el mercado VOD alemán. Estamos muy ansiosos por la segunda parte, que hemos desarrollado como una historia original desde cero».