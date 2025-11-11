Operación de búsqueda masiva en marcha en Faridabad tras la recuperación de explosivos







Un día después de que se recuperaran 2.900 kg de explosivos y material inflamable en dos habitaciones alquiladas por un médico de Cachemira en FaridabadEl martes se llevó a cabo una extensa operación de peinado y búsqueda en algunas partes del distrito, informó la agencia de noticias PTI.

La investigación preliminar sobre la explosión del Fuerte Rojo de Delhi el lunes por la noche, que dejó 12 muertos y muchos heridos, también ha sugerido vínculos con el presunto módulo terrorista descubierto en Faridabad.

La policía dijo el martes que un equipo está acampando en el Universidad Al Falahdonde vivió el médico de Cachemira durante los últimos tres años y medio, y están interrogando al personal y a los médicos del equipo universitario aquí, dijo un alto funcionario de la policía, informó PTI.

Varios agentes de policía están realizando búsquedas en la zona de la comisaría de Dhauj, dijo.

La investigación hasta ahora reveló que un clérigo detenido por la policía reveló que había alquilado su habitación a un conductor de autorickshaw, quien luego se la dio al Dr. Muzammil por guardar «equipaje» en la habitación.

Ocho personas, incluido el hombre de Cachemira y dos compañeros médicos, fueron arrestadas por presuntamente ser parte de un módulo terrorista de cuello blanco que involucraba a Jaish-e-Mohammed y Ansar Ghazwat-ul-Hind y que abarcaba Cachemira, Haryana y Uttar Pradeshdijeron los funcionarios, informó PTI.

Otros dos médicos, Adeel y Shaheen, también han sido arrestados en relación con el caso.

Se recuperó un enorme alijo de armas y municiones en dos habitaciones alquiladas por Muzammil Ganaie alias Musaib (35) en Faridabad. Originario de Koil, en Pulwama de JK, era médico y trabajaba en la Universidad Al Falah de Dhauj, a unos 45 kilómetros de Delhi.

La explosión del Fuerte Rojo de Delhi se produjo horas después de la recuperación de 2.563 kg de explosivos e inflamables de Colonia Dahar en la aldea de Fatehpur Taga el lunes.

Anteriormente se recuperaron alrededor de 360 ​​kg de presunto nitrato de amonio y un alijo de armas y municiones. Las recuperaciones se realizaron en el alojamiento alquilado por el médico cachemir en Faridabad, en la frontera con Delhi.

Una explosión de alta intensidad atravesó un automóvil que circulaba lentamente en un semáforo cerca de la estación de metro Red Fort el lunes por la noche, matando al menos a nueve personas y destruyendo varios vehículos, dijeron las autoridades, informó PTI.

El lunes, la policía de Faridabad dijo en un comunicado que se recuperaron aproximadamente 2.900 kg de material inflamable y explosivo en una operación conjunta de la policía de Faridabad y Policía de Jammu y Cachemira.

Muzammil fue arrestado después de que la policía de JK lo nombrara persona buscada en un caso relacionado con la colocación de carteles de apoyo a Jaish-e-Mohammed en Srinagar.

Durante la investigación, se descubrió que las actividades de Muzammil eran sospechosas, tras lo cual un equipo de la comisaría de policía de Nowgam en Cachemira arrestó a Muzammil con la ayuda de la Sección Criminal de Faridabad.

La policía dijo que el domingo se recuperaron de la habitación de una casa en 358 kg de material explosivo sospechoso de nitrato de amonio, un rifle de asalto Krinkov con tres cargadores, una pistola con dos cartuchos, 91 balas reales y dos cargadores. DhaujUbicado a sólo 500 metros de la Universidad Al Falah.

Entre otros artículos, la policía también se incautó de la habitación cronómetros, pilas, mandos a distancia, circuitos eléctricos, cables y un asiento de metal.

(Con aportes de PTI)





