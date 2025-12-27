Operación Aaghat 3.0: la policía de Delhi arresta a 285 personas antes de la víspera de Año Nuevo







Mientras la capital nacional se prepara para las celebraciones del Año Nuevo, el policía de delhi han intensificado las medidas de seguridad. Anoche, los agentes de policía de Delhi llevaron a cabo una ofensiva nocturna en el marco de la Operación Aaghat 3.0.

En el marco de esta operación, la policía de Delhi arrestó a 285 personas en todo el distrito sureste. La Operación Aaghat 3.0, destinada a prevenir la delincuencia durante la temporada festiva, dio lugar a la incautación de armas ilegales, drogas, licores ilícitos, dinero en efectivo y bienes robados, según informó la agencia de noticias IANS.

La policía de Delhi, mientras informaba sobre la Operación Aaghat, destacó: «Se llevaron a cabo redadas coordinadas en múltiples lugares vulnerables para identificar y detener a personas sospechosas de actividades criminales».

Los funcionarios de policía también agregaron: “La operación se centró en frenar los delitos relacionados con armas, narcóticos, violaciones de impuestos especiales, juegos de azar y delitos contra la propiedad, garantizando un ambiente más seguro para los residentes y juerguistas”, según informó IANS.

Los funcionarios afirmaron además que 285 acusados ​​fueron arrestados en virtud de diversas disposiciones de la Ley de armas, la Ley de impuestos especiales, la Ley NDPS y la Ley de juegos de azar.

Además, 504 personas fueron detenidas como medida preventiva, mientras que 1.306 personas fueron detenidas como parte de medidas cautelares para disuadir cualquier incidente adverso durante el periodo vacacional.

Como parte de la Operación Aaghat, la policía detuvo a 116 «personajes malos» o delincuentes habituales.

Además, también fueron detenidos diez delincuentes patrimoniales y cinco ladrones de automóviles, con un enfoque especial sobre el desmantelamiento de redes de robo de vehículos para evitar molestias a la ciudadanía durante las celebraciones.

La policía de Delhi incauta 21 pistolas fabricadas en el país

Además, se lograron importantes recuperaciones durante la represión. La policía incautó a varios acusados ​​21 pistolas de fabricación nacional, 20 cartuchos de guerra y 27 cuchillos. Un total de 12.258 trimestres de licor ilegal fueron recuperados, junto con 6,01 kg de ganja. En la acción contra las actividades de juego, se incautó efectivo por valor de 2.30.990 rupias, informó IANS.

La campaña también dio lugar a la recuperación de bienes robados, incluidos 310 teléfonos móviles denunciados como robados, robados o perdidos. Además, durante los allanamientos se incautaron o recuperaron 231 vehículos de dos ruedas y un vehículo de cuatro ruedas.

¿Qué es la Operación Aaghat 3.0?

La Operación Aaghat 3.0 es parte de una serie de campañas de aplicación de la ley en curso. La primera fase de la operación, llevada a cabo en septiembre, se saldó con varias detenciones y la incautación de armas de fuego y estupefacientes. En la Operación Aaghat 2.0, llevada a cabo en octubre, se detuvo a unas 500 personas en una ofensiva centrada contra delincuentes habituales, contrabandistas y traficantes de drogas.

La Policía de Delhi también dijo que estas operaciones coordinadas y basadas en inteligencia continuarán en los próximos días para mantener la ley y el orden y garantizar una mayor seguridad en toda la ciudad durante el Año Nuevo y la temporada navideña.

(Con aportes de IANS)





