Openap se expande más allá de la televisión, agregando inventario de Streamers, Cinema, DSP

Openap. está ampliando su mezcla.

La avanzada compañía de publicidad, creada por el ex 21st Century Fox, Viacom y Warnermedia, dijo que aprovechó a un gran grupo de nuevos socios que colocará una variedad más amplia de inventario comercial bajo su paraguas.

Los socios recién agregados incluyen Samsung, LG ADS, Hallmark Digital, Vevo, Allen Media Group ahora, ahora, Fawesometv de Future Today, Estrella y Canela de Mediaco, junto con Yahoo DSP; Rueda libre y pubmatic; Pantalla de pantalla; y Nexstar Media Group, Scripps Networks, Reelz y Audyns.

«En el panorama de video fragmentado de hoy, OpenAP está cumpliendo nuestra promesa de estandarizar la incorporación de la audiencia al dar a los anunciantes y agencias la capacidad de definir y distribuir de manera eficiente segmentos avanzados de audiencia a través de los puntos finales de transmisión y TV premium, todos dentro de una plataforma neutral», dijo Ashley Luongo, oficial de ingresos principales de Openap, en una declaración.

Openap debutó en 2017 Con el objetivo de respaldar un solo sistema para facilitar un tipo de compra publicitaria que se ha vuelto más común en los últimos años, ya que la nueva tecnología permite a los especialistas en marketing elegir y elegir el público que presentan con una mayor precisión. Armado con reams de datos sobre elección del cliente, comportamiento del espectador y presencia digital, Madison Avenue se ha vuelto más encantado con las ofertas de «compra de audiencia» Basado en segmentos de consumo más estrechos (piense en compradores de automóviles por primera vez, madres expectantes o bebedores de refrescos de naranja) que algunos anunciantes de chip azul consideran más significativo que los parámetros tradicionales, que en gran medida tienen que ver con la edad y el género.

En los últimos años, sin embargo, Openap se ha centrado en ayudar a los anunciantes también a realizar compras.

El grupo agrega más inventario de empresas en un momento en que hacerlo se está convirtiendo rápidamente en de rigor. En los últimos meses, Amazon ha alcanzado PACTS con Netflix, SiriusXM y Disney Para que más plataformas estén disponibles para los anunciantes que buscan utilizar la tecnología programática para recoger las disponibilidades. La esperanza es que dar a los especialistas en marketing la oportunidad de comprar un conjunto más amplio de inventario programático de un solo lugar podría reducir la cantidad de comerciales que muestran al mismo consumidor y mejorar la efectividad de los comerciales al distribuirlos con más precisión.

«A medida que la audiencia bifurca, los anunciantes buscan expandir su alcance más allá de lineal sin sacrificar la calidad o consistencia de la audiencia», dijo Eldad Persky, vicepresidente senior de productos globales, ingeniería y desarrollo de negocios, Samsung Electronics, en un comunicado.

.